Более 460 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию за 7 месяцев

За первые семь месяцев 2025 года более 460 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

По результатам обследований было выявлено почти 46 тысяч заболеваний. Губернатор подчеркнул важность ранней диагностики:

– Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевание и начать лечение.

По итогам диспансеризации в 2025 году на дополнительное обследование направлены почти шесть тысяч человек. На получение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи – 182 жителя региона. А на санаторно-курортное лечение – чуть более восьми тысяч человек.

– Забота о здоровье – важнейшая задача. Берегите себя и своих близких, – обратился к жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.

Отметим, что власти Тюменской области целенаправленно ведут работу в рамках национальных проектов. Так, заключено практически 100% контрактов на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках национального проекта «Семья».