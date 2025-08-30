В Тюмени состоялся Кубок для защитников Отечества

Тюменская область триумфально завершила Кубок полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества, став лидером в общекомандном зачете. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в на личной странице в соцсетях.

Соревнования состоялись в Тюмени.

– Эти дни стали настоящим праздником духа и мужества. На спортивных площадках – борьба без компромиссов, а рядом с ней – крепкая дружба и поддержка. Именно так и проявляется настоящее боевое братство. Правильно сказал Герой России Рустам Сайфуллин: отсутствие руки или ноги – не повод лежать на кровати и наматывать сопли на кулак, – отметил глава региона и выразил благодарность полпреду Артёму Жоге за доверие и возможность принять участников соревнований на тюменской земле.

Губернатор также поздравил призеров, отметив, что в копилке Тюменской области – 24 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых медалей.

– Мы заслуженно стали лидерами в общекомандном зачете! Но главным итогом Кубка стали не только медали, но и возможность проявить себя, проверить свои силы, встретить боевых товарищей, приобрести новых друзей, – добавил Александр Моор.

В Тюмень приняла команды со всего Уральского федерального округа. 257 спортсменов сразились в 13 дисциплинах: мини-футбол, волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг, лёгкую атлетику, плавание, стрельбу из лука и электронного оружия, настольный теннис, шахматы, метание ножа, семейные старты и пара-бокс.