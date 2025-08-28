Олег Газманов и Shaman официально будут звучат на уроках в России

Министерство просвещения России подготовило список музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в рамках школьного предмета «Музыка». В перечень вошли 37 композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

Среди них — «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперёд, Россия» Олега Газманова. Помимо этих авторов, в список также включены песни «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселёв, К. Чибисов), «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.

В министерстве подчеркнули, что данные композиции носят рекомендательный характер. Каждая школа вправе самостоятельно принимать решение о включении произведений в образовательный процесс.

Таким образом, список может стать дополнительным инструментом для педагогов, которые стремятся формировать у школьников патриотические ценности и знакомить их с культурным наследием страны.