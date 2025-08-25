В Тюменской области ожидают роста числа школьников, получающих дополнительное образование

Губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в соцсети рассказал о развитии системы дополнительного образования в регионе, отметив растущую популярность различных центров, секций и клубов среди юных тюменцев.

– Это важная работа, ведь во время занятий ребята получают новые знания, знакомятся с разными профессиями и находят друзей, – подчеркнул глава региона.

Более 240 тысяч детей охвачены допобразованием

В 2024-2025 учебном году более 240 тысяч ребят Тюменской области посещали различные кружки, секции и клубы. Губернатор выразил уверенность, что в новом учебном году эта цифра продолжит расти.

Современные центры притяжения для юных талантов

В регионе успешно функционируют четыре детских технопарка «Кванториум», а также «Точки роста» и центры цифрового образования детей «IT-куб», расположенные как в Тюмени, так и в муниципалитетах. В этих центрах ребята осваивают перспективные направления, такие как робототехника, беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование.

«Точки роста» в сельских школах

Особое внимание губернатор уделил развитию «Точек роста» в сельских школах. В качестве примера он привел Омутинскую СОШ № 1, где в прошлом учебном году занимались 180 школьников по 13 различным программам дополнительного образования. Ученики этой школы регулярно становятся победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов.

Удобная запись на занятия через «Госуслуги»

Губернатор подчеркнул, что записать ребенка на дополнительные занятия можно легко и удобно через портал «Госуслуги»

Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».