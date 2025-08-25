16+
Эксперт рассказала, на какие дополнительные выплаты к алиментам могут рассчитывать россиянки

В России существуют дополнительные выплаты к алиментам

Фото pixabay.com

В России родители, выплачивающие алименты, могут быть обязаны компенсировать не только стандартные ежемесячные выплаты на содержание ребенка, но и дополнительные расходы. Об этом «РИА Новости» рассказала адвокат, управляющий партнер юридической группы «Кузьминова Vправе» Татьяна Кузьминова.

По словам юриста, такая возможность предусмотрена статьей 86 Семейного кодекса РФ. Она закрепляет право взыскать дополнительные суммы с отдельно проживающего родителя в случае возникновения исключительных обстоятельств.

Кузьминова пояснила, что речь может идти о следующих ситуациях:

  • Аренда жилья: если ребенок вместе с получателем алиментов проживает в съемной квартире, а средств от плательщика хватает только на базовые алименты. В этом случае суд может установить ежемесячную твердую денежную сумму с обязательной индексацией.
  • Здоровье ребенка: например, когда требуется дорогостоящее лечение, протезирование или иные медицинские процедуры. Здесь может назначаться разовая выплата для компенсации уже произведенных расходов.
  • Обучение и секции: родитель, с которым живет ребенок, вправе потребовать от второго участия в оплате дополнительных занятий, кружков, спортивных секций.

Чтобы увеличить расходы на обучение или досуг ребенка, необходимо письменно обратиться ко второму родителю — допускается и переписка через мессенджеры. Если ответа не последует или родитель откажется, можно подать иск о взыскании дополнительных расходов в районный суд по месту жительства истца или ответчика.

В мае 2024 года Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам. В него будут включать тех, кто неоднократно привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату. Кроме того, директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов сообщил, что рассматривается возможность введения запрета на регистрацию автомобилей для злостных неплательщиков.


25 августа в 17:02, просмотров: 826, комментариев: 0
