Эксперты рассказали, сколько будет стоить iPhone 17 в России

Цена на новый iPhone 17 в России в день старта может достигать почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты Hi-Tech Mail и продавцы техники Apple, на которых ссылается телеграм-канал SHOT.

По информации ритейлеров, первые поставки iPhone 17 в Россию ожидаются 20 сентября, через день после официальной мировой премьеры. Смартфоны везут в основном из Дубая – оттуда их доставляют быстро, и именно поэтому стоимость в первые дни будет сильно завышена.

В первый день продаж iPhone 17 Pro Max могут продавать по 380-500 тысяч рублей, особенно эксклюзивные модели с большим объемом памяти. Однако уже через несколько дней цены начнут снижаться: сначала до 200-250 тысяч рублей, а к началу октября – до 120-160 тысяч.

По оценке экспертов Hi-Tech Mail и представителей ритейла, в первые недели продаж гаджеты будут стоить:

iPhone 17 – от 90 до 120 тысяч рублей

iPhone 17 Pro – от 135 до 155 тысяч рублей

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) – от 170 до 200 тысяч рублей

Про модель iPhone 17 Air, которая обещает быть самой тонкой в линейке, информации о ценах пока нет.