«Навигатор» допобразования в Тюменской области бьет рекорды посещаемости

Департамент информатизации Тюменской области сообщает о высоком спросе на программы дополнительного образования, представленные в региональном «Навигаторе». С 19 августа стартовал прием заявок на новый учебный год, и ресурс демонстрирует рекордную посещаемость.

В первый день приема заявлений на «Навигаторе» было зафиксировано более 200 000 просмотров страниц (13 000 уникальных пользователей), что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В пиковые часы на сайт заходили более 2500 пользователей, что свидетельствует о растущей популярности онлайн-сервиса для выбора и записи на кружки и секции.

Всего в системе зафиксировано более 7 000 заявлений в онлайн-формате, из которых свыше 4 000 поданы через Единый портал госуслуг и более 2 000 – непосредственно через «Навигатор».

Из-за высокой нагрузки работа системы временно осложнилась, однако, как сообщили в департаменте информатизации, приняты все необходимые меры для стабилизации работы платформы.

– Все заявления, направленные на Навигаторе, что находятся в очереди, будут обработаны и переданы специалистам. В личном кабинете пользователя в течение недели отобразится статус заявления, – подчеркнули в информационном центра правительства Тюменской области.

«Навигатор дополнительного образования Тюменской области» предлагает широкий выбор программ, ориентированных на развитие интересов и талантов детей и подростков. На ресурсе размещено более 1600 программ, включая 180 направлений в сфере технического и IT-образования, что особенно актуально в современном мире.

Для удобства родителей на «Навигаторе» есть цифровой помощник Эдоша. С его помощью можно подобрать подходящее направление для ребенка, учитывая его возраст, интересы и удобное местоположение. Этот функционал делает процесс выбора кружка или секции более простым и удобным.