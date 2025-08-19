Сколько платят за безбилетный проезд в Тюмени и Сургуте

В Тюмени планируют ужесточить наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта подготовил изменения в законодательство, которые предусматривают значительное повышение штрафов.

Сейчас размер штрафа для «зайцев» составляет 100 рублей. Предлагается увеличить его до 2,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч.

В администрации пояснили, что существующие меры недостаточны для формирования у пассажиров ответственного отношения к оплате проезда. Об этом свидетельствуют результаты проверок бескондукторной системы, внедрённой на автобусах АО «ТПАТП № 1».

Сроки вступления новых штрафных санкций в силу пока не называются. Вместе с тем в мэрии отметили, что в Тюмени намечен переход на бескондукторную систему оплаты проезда во всем общественном транспорте.

Напомним, что в Сургуте штрафы для «зайцев» составляют «три стоимости билета, но не менее 100 рублей». При условии, что проезд сегодня стоит 34 рубля, то безбилетник рискует лишь 102 рублями за нарушение правил.