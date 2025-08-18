В России предложили дать учителям право не отвечать в мессенджерах в нерабочее время

Депутаты от фракции «Новые люди» обратились к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением закрепить за педагогами право не отвечать в родительских чатах и мессенджерах в нерабочее время. Текст письма оказался в распоряжении ТАСС.

В обращении парламентарии подчеркнули, что в условиях цифровизации образования и широкого внедрения онлайн-инструментов в школьную практику всё острее встаёт вопрос соблюдения трудовых прав учителей. По их словам, во многих образовательных организациях сложилась негласная практика постоянного цифрового присутствия педагогов: от них ожидается круглосуточная доступность в мессенджерах и электронных системах, включая вечернее и ночное время, а также выходные и праздники.

«Представляется целесообразным рекомендовать закрепление в локальных нормативных актах образовательных организаций предельного времени для осуществления служебного взаимодействия, а также исключить практику применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени. Дополнительно прошу поддержать инициативу по включению соответствующих положений в типовые формы трудовых договоров, должностные инструкции и иные документы, определяющие организацию труда в системе образования», — говорится в документе.

Авторы инициативы отметили, что такая нагрузка не отражается в системе оплаты труда и не закреплена в должностных обязанностях, но фактически становится обязательной. При этом, по словам депутатов, «случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся всё более распространёнными».

Законодатели подчеркнули, что в действующем трудовом законодательстве и нормативных актах, регулирующих сферу образования, отсутствует прямой запрет на подобные практики, что создаёт правовую неопределённость.

По мнению депутатов, инициатива позволит укрепить правовую и профессиональную защищённость педагогов, создать более уважительную трудовую среду и оздоровить образовательный климат в школах.