Банки усиливают защиту от мошеннических звонков

О расширении системы оповещений о мошенничестве как во время звонков, так и при установке вредоносных приложений, сообщили в ВТБ. Теперь пользователи получат SMS и push-уведомления, если они заходят в мобильный банк во время звонка от злоумышленников. В сообщении будет предупреждение о том, что на проводе может быть мошенник, рекомендуется положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства.

Система защиты поможет обнаружить программы удаленного доступа к смартфону, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи и служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях банк порекомендует проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.

Сегодня банки активно внедряют различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии. Ранее ВТБ запустил сервис по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, есть функция немедленного сброса сессий. Настроить опции можно в приложениях банков в разделе «Безопасность».