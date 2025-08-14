Россияне стали чаще отдыхать зарубежом

Летний турпоток из России за границу в 2025 году вырос в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, подчеркнув, что окончательные данные будут подведены после завершения бархатного сезона.

По его словам, в текущем году изменилась структура спроса. Лидером по числу российских туристов стала Абхазия, сместившая Турцию, которая долгие годы занимала первое место в рейтинге. Существенный рост интереса к направлению Уманский связал с возобновлением авиасообщения между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва.

На третьей позиции оказался Египет, куда поток туристов увеличился более чем на 40% по сравнению с прошлым летом, несмотря на жаркий климат. Также в числе популярных зарубежных направлений оказались ОАЭ, Мальдивы, Тунис, Малайзия и Венесуэла.

Отдельно президент РСТ отметил остров Маргарита в Венесуэле, где ожидается еще больший рост посещаемости благодаря восстановлению прямых рейсов из России.