В России существуют региональные программы помощи для сбора детей в школу

Российские семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую помощь к 1 сентября. Как напомнила председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова, поддержка предоставляется на региональном уровне и зависит от конкретного субъекта РФ.

В ряде регионов ежегодно или раз в два года компенсируют затраты на школьную форму, в других — помогают собрать первоклассников к началу учебного года. Основными получателями выплат являются многодетные семьи и семьи с низким уровнем дохода. Размер компенсаций также различается: в Рязанской области он составляет около 4 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — около 16 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление и пакет документов через МФЦ, органы социальной защиты или портал «Госуслуги». Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в регионе, предоставляющем меру поддержки.