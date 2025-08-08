Тюменская область стала самым посещаемым регионом УрФО

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,3847   EUR  92,6636  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША

    07 августа в 16:10
    702 0
  • ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    ​Туризм под музыку: в Югре растет спрос на концерты за рубежом

    Сегодня в 17:02
    55 0
  • ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    ​Класс труда и новые кабинеты: школа №18 в Сургуте почти готова к новому учебному году

    Сегодня в 16:43
    81 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • Россияне за полгода закупились в интернете более чем на 5 триллионов рублей

    Россияне за полгода закупились в интернете более чем на 5 триллионов рублей

    Сегодня в 16:25
    107 0
  • В Сургуте на поток поставлены экологические уроки в школах и детсадах

    В Сургуте на поток поставлены экологические уроки в школах и детсадах

    Сегодня в 15:56
    122 0 
  • Природный парк Югры получил президентский грант для изучения того, как спасать исчезающие озера

    Природный парк Югры получил президентский грант для изучения того, как спасать исчезающие озера

    Сегодня в 15:15
    157 0
  • ​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса

    ​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса

    Сегодня в 15:13
    154 0
  • ​В Сургуте создали мурал «Письмо солдату» на фасаде подстанции

    ​В Сургуте создали мурал «Письмо солдату» на фасаде подстанции

    Сегодня в 14:35
    169 0
  • ​В Тюмени готовят коммунальную инфраструктуру для подключения межвузовского кампуса

    ​В Тюмени готовят коммунальную инфраструктуру для подключения межвузовского кампуса

    Сегодня в 13:43
    192 0
  • Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Александр Моор дал ряд важных поручений по итогам встречи с жителями Ишима и Тобольска

    Сегодня в 13:24
    191 0
  • ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    ​Коммунальная инфраструктура Тюменской области развивается благодаря концессионным соглашениям

    Сегодня в 12:49
    205 0
  • Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Более сотни региональных производителей соберутся на большой ярмарке в центре Сургута

    Сегодня в 12:43
    227 0
  • В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    В Югре обсудили борьбу с браконьерством

    Сегодня в 12:28
    255 0
Больше новостей
Больше опросов

​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса

Тюменская область стала самым посещаемым регионом УрФО

​Тюменская область – самый посещаемый туристами регион УрФО благодаря совместным усилиям власти и бизнеса
t.me/panteleevav72

Тюменская область стала лидером по посещаемости туристами среди регионов Уральского федерального округа, приняв более четырех миллионов гостей. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, отметив, что этот успех стал возможен благодаря совместной стратегии развития региона, в которой общественные институты, власть и бизнес действуют сообща.

– Яркий пример такого взаимодействия – развитие туризма. Предприниматели поверили в отрасль и готовы в неё инвестировать, потому что видят конкретный результат общих усилий. Сегодня наш регион самый посещаемый туристами в УрФО, с показателем более 4 миллионов гостей, – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Заместитель губернатора также отметил важную роль созданной в Тюменской области атмосферы гостеприимства в привлечении туристов. По его мнению, появление в регионе таких известных компаний, как White Rabbit Family, только усилит эту атмосферу и внесет большой вклад в продвижение ресторанной культуры высшего уровня.

Андрей Пантелеев выразил согласие с главой компании White Rabbit Family Борисом Зарьковым, который, отвечая на вопрос о секрете успеха, заявил, что посетитель всегда приходит за продуктом, и если есть крутой продукт, то все остальное вторично.

– Мы в Тюменской области стараемся идти тем же путём! А с привлечением звёзд федерального масштаба делать это можно ещё эффективнее, – заключил Пантелеев.

Заместитель губернатора сообщил об участии в заседании Столыпинского клуба, где центральной темой стал разговор об эффективности бизнеса и необходимых шагах для создания востребованного продукта. Он отметил, что клуб является площадкой для живого диалога и подтверждает важность единой стратегии развития Тюменской области.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:13, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 738
  2. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 634
  3. В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры 563
  4. Два проекта КРТ будут запущены в Барсово, и еще один — в Солнечном 561
  5. ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи 498
  6. ​«Это мой фаворит»: депутат Думы Сургута оценил благоустройство сквера в 8 микрорайоне 302
  7. Руслан Кухарук рассказал о восьми проектах КРТ, запланированных в Югре 301
  8. В Сургуте будут производить стеклопакеты и закаленное стекло 290
  9. ​Сургутян приглашают отметить День коренных народов мира 284
  10. В Югре обсудили борьбу с браконьерством 255
  1. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2223
  2. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 2058
  3. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 1826
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 1739
  5. В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала 1657
  6. ​Единственный в истории Сургута 1577
  7. ​Сургутские врачи помогли ребенку с синдромом, при котором во сне замирает дыхание 1571
  8. ​Стоит ли запрещать мигрантам работать в такси – результаты опроса siapress.ru 1570
  9. ​Сургутский район в третий раз признан самым эффективным в Югре 1550
  10. Каждая пятая семья с детьми в России планирует брать кредит, чтобы подготовиться к школе 1494
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27218
  2. MAXимум вопросов 9471
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6929
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 6028
  5. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5549
  6. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5031
  7. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4837
  8. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4404
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 4133
  10. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 3787

