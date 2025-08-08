Тюменская область стала самым посещаемым регионом УрФО

Тюменская область стала лидером по посещаемости туристами среди регионов Уральского федерального округа, приняв более четырех миллионов гостей. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, отметив, что этот успех стал возможен благодаря совместной стратегии развития региона, в которой общественные институты, власть и бизнес действуют сообща.

– Яркий пример такого взаимодействия – развитие туризма. Предприниматели поверили в отрасль и готовы в неё инвестировать, потому что видят конкретный результат общих усилий. Сегодня наш регион самый посещаемый туристами в УрФО, с показателем более 4 миллионов гостей, – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Заместитель губернатора также отметил важную роль созданной в Тюменской области атмосферы гостеприимства в привлечении туристов. По его мнению, появление в регионе таких известных компаний, как White Rabbit Family, только усилит эту атмосферу и внесет большой вклад в продвижение ресторанной культуры высшего уровня.

Андрей Пантелеев выразил согласие с главой компании White Rabbit Family Борисом Зарьковым, который, отвечая на вопрос о секрете успеха, заявил, что посетитель всегда приходит за продуктом, и если есть крутой продукт, то все остальное вторично.

– Мы в Тюменской области стараемся идти тем же путём! А с привлечением звёзд федерального масштаба делать это можно ещё эффективнее, – заключил Пантелеев.

Заместитель губернатора сообщил об участии в заседании Столыпинского клуба, где центральной темой стал разговор об эффективности бизнеса и необходимых шагах для создания востребованного продукта. Он отметил, что клуб является площадкой для живого диалога и подтверждает важность единой стратегии развития Тюменской области.