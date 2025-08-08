Котельные, сети, водоочистка: итоги концессий в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об успехах региона в развитии коммунальной инфраструктуры благодаря заключенным концессионным соглашениям.

По словам главы региона, уже сейчас можно подвести промежуточные итоги: реконструировано 26 котельных, построено 18 новых, проложено более 150 км водопроводных и канализационных сетей, ведется модернизация сооружений водоочистки. Александр Моор подчеркнул, что именно частные инвестиции позволяют реализовывать самые масштабные проекты.

Губернатор также отметил, что во время недавней поездки осмотрел Жуковскую насосно-фильтровальную станцию в Тобольске. После масштабной реконструкции на станции применяются современные и безопасные методы обеззараживания воды – ультрафиолет и гипохлорит натрия.

– Город обеспечен качественной питьевой водой. Это тоже результат государственно-частного партнёрства, – подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, концессия – один из самых эффективных на сегодня механизмов развития коммунальной инфраструктуры:

– Он позволяет не только строить, но и обслуживать системы по единым стандартам, готовить специалистов, обеспечивать надёжность и качество услуг. Это важно для небольших городов и сёл.

На сегодняшний день в регионе уже работают 23 концессии. Александр Моор сообщил, что в этом году планируется заключить еще 16 соглашений, благодаря которым построят и модернизируют почти 500 км сетей и почти столько же капитальных объектов по воде и водоотведению.