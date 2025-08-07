Введение платного образования для детей мигрантов противоречит Конституции — Минпросвещения

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,1914   EUR  93,0072  

Новости

  • ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи

    ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи

    Сегодня в 17:27
    11 0
  • ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей

    ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей

    Сегодня в 17:14
    59 0
  • ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    Сегодня в 15:22
    185 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    Сегодня в 14:28
    220 0
  • В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    Сегодня в 13:54
    211 0 
  • В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    Сегодня в 13:28
    204 0
  • Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сегодня в 12:31
    329 0
  • ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9

    ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9

    Сегодня в 11:26
    266 0
  • ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    Сегодня в 10:49
    266 0
  • Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    06 августа в 18:38
    525 0
  • В сентябре произойдет полное лунное затмение — спутник Земли станет красным. Видно будет и в Югре

    В сентябре произойдет полное лунное затмение — спутник Земли станет красным. Видно будет и в Югре

    06 августа в 17:12
    556 0
  • Общественники бьют тревогу из-за новых мер поддержки отечественных медпрепаратов — есть опасения, что упадет качество

    Общественники бьют тревогу из-за новых мер поддержки отечественных медпрепаратов — есть опасения, что упадет качество

    06 августа в 16:56
    532 0
  • Тюменские власти готовы принимать от девелоперов недостроенные социальные объекты и завершать их самостоятельно

    Тюменские власти готовы принимать от девелоперов недостроенные социальные объекты и завершать их самостоятельно

    06 августа в 16:23
    524 0
Больше новостей
Больше опросов

В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

Введение платного образования для детей мигрантов противоречит Конституции — Минпросвещения

В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов
Фото администрации Сургута

Запрет на получение бесплатного среднего общего образования противоречит Конституции РФ. Об этом заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут, комментируя обсуждение ограничений доступа мигрантов к школьному образованию.

По словам представителя ведомства, право на образование на территории России имеют все граждане, как российские, так и иностранные. Это закреплено в Конституции и относится ко всем, кто находится в стране. Реут уточнил, что общее и среднее профессиональное образование предоставляется бесплатно, а высшее — на конкурсной основе.

Заявление Минпросвещения стало реакцией на высказывания депутата Госдумы Ярослава Нилова, который предложил отменить бесплатное школьное обучение для детей мигрантов. Также он призвал ограничить количество попыток сдачи теста на знание русского языка и сократить расходы регионов на подготовку к тестированию. Нилов выразил мнение, что дети, не сумевшие выучить язык, не должны оставаться в России.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 14:28, просмотров: 221, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые 525
  2. Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти 329
  3. ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9 266
  4. ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр 266
  5. В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов 221
  6. В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский» 211
  7. В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений 204
  8. ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения 185
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 139
  10. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев 118
  1. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 2277
  2. ​В Сургуте изменились правила въезда на площадь аэропорта 2068
  3. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2061
  4. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 1894
  5. Сургутян пригласили на субботник возле «Росича», чтобы позже разбить там площадку для пляжного волейбола 1871
  6. ​В Сургуте начнет расти спрос на вторичное жилье 1795
  7. ​Суды без пошлин, рассылки по согласию, драгметаллы под контролем: что изменится в августе 1791
  8. Предпринимать реальные меры по спасению Саймы можно уже сегодня, не дожидаясь 2030 года 1736
  9. ​На водоемах Сургута усилены меры безопасности 1686
  10. ​В Сургуте появился мурал в честь военных медиков 1683
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27056
  2. MAXимум вопросов 9102
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6767
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 5879
  5. ​Перестройка работы школы 5448
  6. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5366
  7. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 4878
  8. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4642
  9. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4272
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 3975

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика