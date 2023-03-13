В Тюмени завершился финальный этап международных соревнований по биатлону PARI Кубок Содружества. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Республики Беларусь. За три дня соревнований в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» побывали порядка 10 тысяч болельщиков.

Более четырех тысяч болельщиков собрались посмотреть на масстарт 30 лучших биатлонистов в заключительный день соревнований 12 марта. По итогам сезона 2022–2023 года обладателями Кубка Содружества стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.

Тюменскую область на турнире PARI Кубок Содружества представляли 15 спортсменов. Две серебряные награды, в спринте и гонке преследования, завоевала Виктория Сливко. Бронзовым призером в гонке преследования стал Александр Поварницын.

Высокий уровень организации соревнований в «Жемчужине Сибири» отметил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров: «В первую очередь мы заботимся о спортсменах. Получаем отзывы от них и стараемся организовать максимально комфортные условия как для соревнований, так и для проживания и так далее. Поэтому сегодня Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за «Жемчужину Сибири», которую построили и содержат в прекрасном состоянии».

На вопрос журналистов о международных перспективах российского биатлона Виктор Майгуров ответил, что на уровне Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета России идет диалог об участии наших спортсменов в соревнованиях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, посетивший мероприятие, поделился впечатлениями от турнира: «Мы видели, какая жаркая борьба идет на лыжне, на стрельбище. Все рубятся, извиняюсь за сленг, до конца. Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Поэтому наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что, когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень».