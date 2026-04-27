Интервью с управляющим Отделением СФР по Югре − о том, как сегодня выстроена система социальной поддержки ветеранов

В преддверии великого праздника − Дня Победы − мы поговорим о том, как сегодня выстроена система социальной поддержки ветеранов: от участников Великой Отечественной войны до бойцов специальной военной операции. Какие льготы им доступны, как оформить положенные выплаты и на какую адресную помощь могут рассчитывать их семьи? Об этом и не только − читайте в нашем интервью с управляющим Отделением Социального фонда России по ХМАО − Югре Ольгой Галюк.

– Ольга Сергеевна, отдавая дань уважения, давайте начнем с ветеранов Великой Отечественной войны. Сколько их сегодня проживает на территории нашего округа?

– Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе меры социальной поддержки от регионального Отделения Социального фонда России получают 547 ветеранов. Это 5 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 322 труженика тыла, 24 жителя блокадного Ленинграда, 55 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, один житель осажденного Сталинграда, а также 140 вдов участников ВОВ. Все они обеспечены пенсиями и положенными льготами.

– Ежегодно ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Югре, получают выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы. Куда необходимо обратиться ветерану и какие документы представить, чтобы ее оформить?

– Действительно, с 2019 года в соответствии с указом Президента ветераны Великой Отечественной войны ежегодно получают эту выплату ко Дню Победы. Причем процедура максимально проста: никаких заявлений писать и лично обращаться в Социальный фонд не нужно. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке – на основании тех сведений, которые уже есть в нашем распоряжении. Специалисты фонда ежегодно актуализируют списки, и средства поступают ветеранам автоматически.

– Каким образом и когда эта выплата поступит ветеранам?

– Выплата осуществляется в апреле одновременно с другими пенсионными и социальными выплатами. Сроки зачисления зависят от того, какой способ доставки пенсии выбрал ветеран.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», ежегодная выплата к 9 мая будет доставлена вместе с пенсией за апрель 2026 года в соответствии с установленным графиком. Ветераны, которые предпочитают безналичный способ и получают средства через кредитные организации, получили выплаты 3 апреля.

– А есть ли еще какие-то выплаты или меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны по линии Социального фонда России?

– Большинство инвалидов и участников войны являются получателями сразу двух пенсий. Как правило, это страховая пенсия по старости (с фиксированной выплатой, повышенной вдвое) и пенсия по инвалидности.

Помимо пенсий предусмотрены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Их размер зависит от категории получателя: участник войны, инвалид, бывший несовершеннолетний узник концлагерей и так далее.

Еще одна мера поддержки по линии Социального фонда − дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО).

– Спасибо за подробные разъяснения, Ольга Сергеевна. Давайте теперь поговорим о мерах поддержки участников специальной военной операции.

– Участники специальной военной операции − под нашим особым вниманием. В Отделении выстроена система персонального сопровождения. В рамках одного визита участники СВО и члены их семей могут оформить все положенные выплаты и пособия. За каждым обратившимся закрепляется персональный консультант, который всегда подскажет, какие документы необходимы, где получить недостающие справки, окажет содействие в их сборе и подробно объяснит, на какие меры поддержки семья имеет право.

На сегодняшний день для военнослужащих − участников СВО и их семей предусмотрено порядка 25 различных мер социальной поддержки. Среди них: ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, пенсии по инвалидности, обеспечение техническими средствами реабилитации, а также услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах, подведомственных Социальному фонду.

– Давайте начнем с выплат, которые положены участникам СВО. Как их получить?

– Военнослужащим, получившим удостоверение ветерана боевых действий, назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она оформляется в беззаявительном порядке на основании списков, которые передает организация, выдавшая удостоверение. При необходимости гражданин может также обратиться самостоятельно.

В сумму ЕДВ по умолчанию включена стоимость набора социальных услуг (НСУ). Если ветеран предпочтет получать эти услуги в натуральной форме – полностью или частично, – он может подать соответствующее заявление. В таком случае по назначению врача ему бесплатно предоставляются лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, оплачивается проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, а также проезд на пригородных электричках .

Помимо ЕДВ, региональное Отделение Социального фонда предоставляет участникам спецоперации еще две меры поддержки: дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячную денежную компенсацию. Обе выплаты назначаются югорчанам, получившим инвалидность вследствие военной травмы.

Кроме того, участникам СВО, которые служили в составе добровольческих формирований и стали инвалидами в этот период, Отделение Социального фонда России по ХМАО − Югре выплачивает пенсию по инвалидности.

– Как вы обеспечиваете участников СВО необходимыми средствами реабилитации?

– Военнослужащие, получившие травму в ходе специальной военной операции, имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) при наличии соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Такое обеспечение осуществляется двумя способами: либо в рамках государственных контрактов, заключаемых нашим Отделением, либо с помощью электронного сертификата, которым участник СВО может самостоятельно приобрести необходимое изделие.

Важно, что с 2024 года мы оформляем электронные сертификаты в беззаявительном порядке. Подавать заявление для этого не нужно: региональное Отделение Социального фонда делает это самостоятельно, как только получает сведения о разработанной программе реабилитации и рекомендациях по обеспечению техническими средствами.

– Расскажите подробнее об электронных сертификатах?

– Это быстрый и удобный способ приобретения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Сертификат представляет собой электронную запись, привязанную к номеру банковской карты гражданина. Обязательное условие для его получения − наличие карты платежной системы «Мир».

В этой электронной записи содержится информация о том, какие именно изделия и в каком количестве можно приобрести, а также максимальная цена и срок действия сертификата. Приобрести можно только те технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, которые рекомендованы гражданину в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

Всего по сертификату доступно около 327 различных видов средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Подобрать подходящее средство можно в электронном Каталоге технических средств реабилитации на сайте Социального фонда, а приобрести – как в точке продаж, так и в онлайн-магазине.

– Есть какие-то пенсионные льготы для участников спецоперации?

– Да, такие льготы предусмотрены. Участники специальной военной операции имеют преимущества при назначении гражданских пенсий. Период службы в зоне СВО учитывается в стаже в двойном размере − из расчета 3,6 пенсионных коэффициента за каждый год.

Кроме того, время участия в спецоперации (как в период прохождения военной службы, так и в составе добровольческих формирований) включается в подсчет стажа для досрочного выхода на пенсию. Речь идет о праве на пенсию за длительный стаж − при наличии 37 лет у женщин и 42 года у мужчин.

– Какие меры поддержки для семей с детьми военнослужащих по призыву и участников СВО предоставляет Отделение СФР по ХМАО – Югре?

– При обращении за единым пособием для беременных жен и детей мобилизованных граждан проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, однако доходы самого мобилизованного при этом не учитываются. Пособие назначается с месяца обращения, либо с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев после родов, либо с месяца постановки на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (но не ранее наступления шести недель). Выплата устанавливается на шесть месяцев.

Помимо единого пособия, жена мобилизованного гражданина со сроком беременности не менее 180 дней может получить единовременное пособие в размере 67 581,36 рубля.

Если в семье уже есть ребенок до трех лет, вместе с единым пособием можно оформить еще одну выплату − ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву (или мобилизации). Его размер составляет 28 963,44 рубля. Эта мера поддержки назначается без комплексной оценки нуждаемости семьи. Для оформления потребуется справка, подтверждающая, что супруг является мобилизованным участником специальной военной операции, либо проходит военную службу по призыву.

– С 2026 года ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, предоставлена возможность получить бесплатные проездные билеты до центров реабилитации Социального фонда России. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой мере поддержки.

– Да, с января 2026 года расширен механизм оплаты проезда участников специальной военной операции на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России. Теперь демобилизованные военнослужащие из Югры могут получить для этого бесплатные проездные билеты.

Эта форма введена в дополнение к уже существующей компенсации расходов на дорогу, которая выплачивается после поездки. Новый механизм позволяет оформить проездной билет сразу – еще до начала лечения. В результате ветерану не нужно тратить собственные средства, а затем обращаться за их возмещением.

Проездные билеты до центра реабилитации и обратно предоставляются на поезд и самолет. Их оформляют специалисты Отделения СФР по ХМАО - Югре одновременно с одобрением заявки на лечение. При подаче заявления участник СВО сам выбирает удобную форму оплаты дороги: компенсация по факту поездки или проездной билет.

Важно, что с этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими. Им также оплачивается проезд, проживание и питание. Такая возможность предусмотрена для участников СВО с первой группой инвалидности или для тех, кому требуется сопровождение по медицинским показаниям.

Напомню, что с 2025 года ветераны специальной военной операции в особом порядке получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах, подведомственных Социальному фонду России. Путевки предоставляются независимо от того, был ли ветеран призван по мобилизации или служил по контракту. Главное условие − он должен быть уволен из рядов Вооруженных сил и иметь удостоверение ветерана боевых действий.

Оформить заявление на получение путевки можно любым удобным способом: на портале госуслуг, лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ. Специалисты рассмотрят обращение в течение двух рабочих дней, сообщат ветерану о решении и согласуют удобную дату поездки.

К заявлению необходимо приложить медицинскую справку по форме 070/у, подтверждающую показания к санаторно-курортному лечению, либо направление по форме 057/у − для медицинской реабилитации. Оба документа должны подтверждать отсутствие противопоказаний.

Ознакомиться со списком реабилитационных центров Социального фонда и услугами, которые они предоставляют, можно на официальном сайте фонда в разделе «Реабилитационные центры»: https://sfr.gov.ru/about/rehabilitation_centers/ .

– И в завершение нашей беседы расскажите, где можно узнать подробную информацию обо всех мерах поддержки, которые предоставляет военнослужащим и участникам СВО Отделение СФР по ХМАО - Югре?

– За консультацией всегда можно обратиться к нашим специалистам по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01, в официальные аккаунты Отделения в социальных сетях или в клиентские службы лично. Также вся подробная информация о доступных мерах поддержки собрана на сайте Социального фонда России sfr.gov.ru в специальном разделе «Участникам специальной военной операции и их семьям» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/Informaciya_dlya_uchastnikov_SVO_i_ih_semei/