16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,9756   EUR  93,3893  

Новости

Больше новостей
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена»

Историк Сургута ‒ о репрессированных, спецпоселениях и значении акций «Возвращение имен» и «Молитва памяти»

​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена»
Фото спикера

Накануне, 30 октября, в Сургуте почтили память жертв политических репрессий. Для Сургута этот день не просто дата в календаре: в 1930-е годы сюда, на Черный мыс и в окрестные поселения, ссылали тысячи людей ‒ крестьян, рабочих, представителей интеллигенции.

О судьбах этих людей и о том, как сохраняется память о них сегодня корреспонденту siapress.ru рассказал кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России СурГУ Александр Иванов.

– Сколько человек было сослано в Сургутский район в годы репрессий, и кто эти люди?

– В 1930-е годы в район, который и сегодня называют Черным мысом, а также в Песчаный и другие поселения, было сослано около девяти тысяч человек. Это были в основном крестьяне, репрессированные в ходе раскулачивания.

Тогда их называли «спецпереселенцами» ‒ кулаками второй категории. Это означало, что человек имел хоть какое-то хозяйство: одну корову, небольшой инвентарь, сеялку или молотилку. Для властей этого было достаточно, чтобы объявить его «врагом колхозного строя».

Многие оказались сосланными просто потому, что отказывались вступать в колхозы или имели чуть более зажиточное хозяйство. С 1930 года такие семьи начали массово отправлять на север.

– Какие еще волны переселений затронули Сургутский район?

– После первой волны, в начале 1930-х, последовали новые ‒ уже в годы Великой Отечественной войны. С 1942 года в район стали прибывать немцы, финны и так называемые бессарабцы ‒ жители территорий нынешней Молдавии и Западной Украины. Их направляли на предприятия рыбной промышленности, в основном в Лямину и Черный мыс.

В 1944 году высылали калмыков. В каждую из этих волн прибывало примерно по тысяче человек.
К концу войны население района составляло около 14 тысяч человек, из которых до трети были спецпереселенцами.

– По каким причинам ссылали эти народы?

– Немцев и финнов выслали как представителей «враждебных национальностей», поскольку СССР воевал и с Германией, и с Финляндией. Бессарабцев переселяли из прифронтовых областей, подозревая в возможном сотрудничестве с противником.

Калмыков обвинили в массовом коллаборационизме. Но эти обвинения были безосновательными: около 20 тысяч калмыков сражались в рядах Красной Армии, десять тысяч из них погибли на фронте.

После войны были уже незначительные переселения ‒ в основном небольшие группы из Западной Украины и Закарпатья.

– Как жили ссыльные в Сургуте и районе?

– Все прибывшие попадали под режим спецпоселения и обязаны были заниматься общественно полезным трудом. При этом они не имели северных коэффициентов, отпусков и надбавок, то есть фактически были дешевой и бесправной рабочей силой. Люди находились под постоянным контролем комендатуры, не могли покидать место поселения без разрешения.

Во время войны часть спецпереселенцев призвали на фронт. Около двух тысяч человек из округа, в том числе несколько сотен из Черного мыса, были мобилизованы. После этого их семьи сняли с учета спецпоселенцев.

Если говорить подробнее о судьбе ссыльных, самое тяжелое время всегда приходилось на первые годы после прибытия. Это была настоящая борьба за выживание: люди голодали, умирали от холода и истощения, особенно зимой. Многие питались картофельными очистками, побирались по деревням, жили в землянках или неотапливаемых бараках.

Когда переселяли крестьян в начале 1930-х или, например, калмыков в 1944 году, все вспоминали одну и ту же трагедию ‒ «первую зиму», когда не было ни еды, ни дров, ни одежды. 1944-1945 годы для калмыков, как и 1931-1932-е для крестьян, стали самыми страшными. Многие погибли именно тогда, потому что на обеспечение колхозов их не брали, и люди оставались без пайка и средств к существованию.

В остальном быт ссыльных мало отличался от жизни местного населения ‒ те же трудности, тот же суровый климат, та же бедность. Но для них это было вдвойне тяжелее, потому что они оказались в незнакомом месте, без поддержки и без права выбора.

– Когда людей начали освобождать от этого статуса?

– Процесс пошел постепенно. Крестьяне-ссыльные начали получать освобождение в 1943-1944 годах, а окончательно их сняли с режима спецпоселения в 1954 году, уже после смерти Сталина.

Немцев, финнов и калмыков начали освобождать в 1955-1957 годах. При этом у немцев сохранялись ограничения дольше всех ‒ вплоть до 1972 года им запрещалось выезжать за пределы мест поселения.

Многие остались жить здесь, в Сургутском районе. И сегодня можно встретить фамилии потомков спецпереселенцев ‒ например, немецкие фамилии Бич и другие. Среди ссыльных были учителя, мастера, а один из них, Флегонт Яковлевич Показаньев, стал основателем Сургутского краеведческого музея.

‒ Что для вас является главным в законе о реабилитации жертв репрессий?

– Закон принимался уже после перестройки ‒ в начале 1990-х годов, после августовских событий 1991-го и запрета КПСС. Он стал результатом инициативы общества «Мемориал» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Несмотря на то, что работа по массовой реабилитации жертв сталинизма началась еще в годы Перестройки, в массовом сознании закрепилось представление о том, что советская власть репрессировала людей, а российская реабилитировала. Главное, что государство признало свою неправоту и предоставило хотя бы символические льготы и компенсации. Это позволило увековечить память жертв репрессий и начать работу по созданию памятников и мемориальных мест.

В Сургуте памятник жертвам политических репрессий открыт в октябре 2018 года на Черном мысу.
Он стал важным символом ‒ напоминанием о тысячах людей, которые были лишены свободы, дома и права на жизнь, но потом были признаны невиновными.

‒ Почему именно Сургут и его район стали местом массовых ссылок?

– Сургут был традиционным местом ссылки еще с дореволюционных времен. Причина проста ‒ удаленность и изолированность.

До 1975 года здесь не было железной дороги, и попасть в город можно было только по реке, летом на пароходе или зимой по зимнику. Человек, которого высаживали здесь, фактически оказывался в изоляции на месяцы. С одной стороны ‒ тайга, с другой ‒ Обь. Без моторной лодки далеко не уйдешь, а большие пристани контролировались милицией/НКВД. Эта естественная изолированность позволяла властям контролировать спецпереселенцев, их перемещения и жизнь.

Так было и в XVIII, и в XIX, и в XX веках. А когда появилась железная дорога, город стал доступнее ‒ и история ссылок закончилась.

‒ Как вы считаете, достаточно ли сегодня делается для сохранения памяти о жертвах политических репрессий в Югре?

– В Югре существуют небольшие сообщества репрессированных и их потомков, в основном в крупных городах округа. Это сотни человек, но не тысячи, даже в Сургуте, самом большом городе региона. Получается, что людей, которые лично заинтересованы в сохранении памяти о своих предках, становится все меньше ‒ по естественным причинам.

С одной стороны, общественный запрос на эту тему есть, но он не так велик, как хотелось бы. С другой ‒ с начала 1990-х в разных городах округа действуют организации репрессированных, в Сургуте это общество «Наша память». Они делают очень важное дело: проводят памятные вечера, встречи, издают книги воспоминаний, добиваются установки памятников. Например, в Сургуте вышло уже две книги воспоминаний, регулярно проходят мероприятия и чаепития для потомков репрессированных.

Однако деятельность таких объединений часто ограничивается только этими форматами. Это не упрек, просто у людей, как правило, нет ресурсов и возможностей для более масштабной работы.
Проблема в том, что не создаются условия для системного продолжения этой памяти: для записи и публикации воспоминаний, создания музеев, новых мемориалов, акций памяти.

В результате все замыкается на нескольких инициативах: памятник, книга, ежегодное мероприятие. А самое серьезное ‒ отсутствует преемственность поколений. Репрессированным и их детям трудно передать эту память потомкам. Общественный интерес к теме существует, но явно недостаточен.

Тем не менее, есть акции, которые помогают напомнить о репрессиях обществу. Это, прежде всего, «Возвращение имен» и «Молитва памяти», где зачитываются имена жертв. Эти события важны не только как форма скорби, но и как способ сделать память о трагедии доступной для массового сознания, чтобы люди воспринимали ее не как абстрактную историю, а как часть собственной страны.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:32, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Генпрокуратура требует изъять у бывших собственников «Корпорации СТС» активов еще на 30 миллиардов 485
  2. На парковке «Сургут Сити Молла» сбили женщину 335
  3. ​Роскомнадзор предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных 324
  4. ​«Каждый день эти пробки»: сургутяне возмущены долгим ремонтом моста у автовокзала 320
  5. Российские банки начнут получать бонусы за возврат украденных мошенниками денег 283
  6. ​Югорчане смогут увидеть редкое суперлуние 5 ноября 279
  7. С начала года приставы взыскали с российских водителей 11 млрд рублей неоплаченных штрафов 246
  8. ​Нет ни света, ни дороги: жители Сургута просят благоустроить улицу Кукуевицкого 220
  9. Семьи участников СВО освободят от госпошлины, ответственность при подготовке к отопительному сезону усилят, а иноагентов − будут наказывать строже: что изменится в ноябре 199
  10. Telegram ввел для россиян возможность авторизоваться через почту 194
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3119
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2437
  3. ​В ожидании рампы 2100
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2019
  5. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 1932
  6. ​В филармонии Сургута выступил Крамер и Мажуков! Рок-н-ролл и джаз на одной сцене // ВИДЕОФАКТ 1810
  7. ​Отлаженная система грузоперевозок и работа общественного транспорта – важные составляющие развития экономики Сургута 1712
  8. Суровые прогнозы Центробанка 1676
  9. ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные 1570
  10. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1549
  1. Погуляем, поедим 11482
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7330
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6598
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6328
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5874
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5418
  7. ​Покоривший стихию 5219
  8. ​Время, вперед! 4975
  9. ​Великая трагедия и возрождение города 4508
  10. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4204

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика