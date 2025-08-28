16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4421   EUR  93,3428  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Марина Кляпышева: «Сон по 8-10 часов ‒ главный фактор здоровья сердца у школьника»

Интервью с детским кардиологом о том, как сохранить здоровье школьника в новом учебном году

​Марина Кляпышева: «Сон по 8-10 часов ‒ главный фактор здоровья сердца у школьника»
Фото спикера

В сентябре школьники возвращаются к учебе, и именно этот период врачи называют самым напряженным для здоровья детей. Почему важно следить за сердцем ребенка? Как помочь школьнику легче войти в учебный ритм? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказала ‒ кардиолог детского кардиохирургического отделения Окружного кардиоцентра Марина Кляпышева.

‒ Почему начало учебного года считается стрессовым для здоровья детей?

‒ В сентябре у учеников меняется распорядок дня: увеличивается умственная нагрузка, снижается количество сна, повышается утомляемость. Эти факторы способны вызвать стресс, который неблагоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

– Как правильно возвращаться к школьному режиму после каникул?

– Возвращаться к образовательному процессу после летних каникул следует постепенно. Следите за качеством отдыха ребенка. Сон должен составлять не менее восьми-десяти часов в сутки. Если школьник занимается спортом или планирует увеличить физические нагрузки, обязательно проконсультируйтесь с педиатром или детским кардиологом ‒ это поможет выявить возможные противопоказания и подобрать безопасный режим тренировок.

– Нужно ли измерять артериальное давление детям?

– Да, я рекомендую контролировать этот показатель здоровья всем учащимся, особенно если имеется предрасположенность: отягощенная наследственность или лишний вес.

– Какие обследования важно проходить в разные периоды детства?

– В возрасте 7-12 лет необходима профилактическая электрокардиография, а также эхокардиография при наличии жалоб или факторов риска. Старше 12 лет ‒ обязательное ЭКГ. Юным спортсменам стоит пройти велоэргометрию и холтеровское мониторирование для оценки работы сердца при нагрузке.

– Как домашняя среда влияет на здоровье сердца?

– Очень сильно. Для домашней работы школьнику необходимо организовать комфортное рабочее место. Эргономичная мебель, подобранная по росту ребенка ‒ залог здоровой осанки. Это значительно снижает нагрузку на грудную клетку и сердце.

Но не менее важно ‒ гармоничный психологический климат в семье. Поддержка, доброжелательное отношение близких тоже играют важную роль для быстрой адаптации ученика к школьной жизни и всестороннего развития. Позитивная атмосфера дома снижает уровень стресса, укрепляет сердечно-сосудистую систему и создает основу для здоровья на всю жизнь.

Информацию предоставило БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:49, просмотров: 136, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В этом году на ремонт и строительство дорог в Югре выделили 10 млрд рублей — это рекорд 638
  2. Почти 350 кандидатов будут бороться за кресла депутатов и глав поселений в Югре 628
  3. Тысяча детей из Макеевки отдохнули этим летом благодаря Югре 543
  4. На форуме «УТРО» Югру представят 70 участников 540
  5. Рабочие профессии вышли в лидеры по зарплатам в Югре 372
  6. ​Компания «ДСК-1» помогла оснастить школы в Сургуте системами видеонаблюдения 276
  7. ​Сильный ливень, град и шквалистый ветер: в Югре объявили штормовое предупреждение 273
  8. ​Когда ждать пенсии и пособия в сентябре: график выплат в Югре 272
  9. ​В Югре за день пострадали трое пешеходов: среди них ребенок и дорожный рабочий 272
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 254
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7066
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3620
  3. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3360
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2509
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2318
  6. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2271
  7. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 2199
  8. ​Ярмарка вкуса и цвета: в «Старом Сургуте» прошел праздник «Урожай года – 2025» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1761
  9. ​Дети остались без мест для плавания: «Дельфин» в Сургуте достроят через год 1747
  10. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 1679
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7066
  2. ​Единственный в истории Сургута 4629
  3. Оборонные комиссии – в действии 4307
  4. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 4172
  5. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4160
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4099
  7. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3991
  8. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 3945
  9. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 3941
  10. ​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике» 3933

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика