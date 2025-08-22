Интервью о готовности сургутских школ к новому учебному году

К новому учебному году в Сургуте готовятся более 63 тысяч школьников. Летом в городе отремонтировали рекордное количество образовательных объектов, а все детские сады полностью прошли приемку. Что изменится для учеников с 1 сентября? Какие новые предметы появятся в расписании? Как будут учиться дети мигрантов и что ждет школьников в вопросе формы и контрольных работ? Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

‒ Все ли школы прошли приемку в этом году?

‒ В муниципальной системе образования Сургута к приемке было предъявлено 36 общеобразовательных организаций. Всего в городе 37 школ. Одна ‒ школа №8 имени Сибирцева – находится на капитальном ремонте, поэтому пока еще в статусе завершения работ. Она будет принята сразу после того, как подрядчик завершит ремонт. По его гарантии это произойдет 27 августа, и после этого сразу же состоится приемка.

Также не был предъявлен к приемке Центр плавания «Дельфин» – учреждение дополнительного образования. Он тоже находится в капитальном ремонте. В целом из учреждений дополнительного образования три уже приняты.

Что касается детских садов: все 39 дошкольных образовательных организаций полностью готовы к новому учебному году. Таким образом, система образования Сургута на сегодняшний день готова к приему детей и началу занятий.

‒ Как проходит приемка? Какие организации в ней участвуют?

‒ Приемка ежегодная и проводится по всей России. Это очень важная процедура: нужно убедиться, что здания, учебные кабинеты, вся материально-техническая база соответствуют требованиям СанПиН, что обеспечена пожарная и общая безопасность.

Если говорить про Сургут, у нас 80 образовательных организаций, но зданий ‒ 142. Есть школы с двумя, тремя и даже четырьмя корпусами, как, например, у школы №9. Поэтому работа объемная.

В комиссию входят представители Росгвардии, МЧС, департамента образования, других профильных ведомств. Они проверяют наличие учебников и пособий, оснащение кабинетов, безопасность. Подписаны все акты готовности, кроме школы №8, которая пока в ремонте.

Летом был выполнен рекордный объем работ. Отремонтированы 62 объекта образования: 35 школ, 25 детских садов и два учреждения дополнительного образования. Подрядчики завершают последние штрихи: готовность объектов ‒ 97-98%. Оставшиеся 2-3% работ завершат в ближайшие дни.

‒ Что нового ждет школьников в этом учебном году?

‒ Мы понимаем, что на сегодняшний день образовательная среда должна быть интересной не только в учебных кабинетах, но и в рекреациях. На федеральном уровне поставлена задача: рекреационные зоны нужно наполнить познавательными материалами. Практически все наши школы активно это реализуют. В коридорах появляются стенды и интерактивные материалы о государственной символике, об истории, о профессиях. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлены специальные экспозиции.

С 1 сентября вводится новый курс истории для 5-7 классов ‒ три часа в неделю. Возвращаются уроки труда: девочки будут учиться шить, мальчики ‒ ремонтировать мебель. За лето мы полностью оснастили школы новым оборудованием для этих предметов.

Изменения коснулись и предмета ОБЗР («Основы безопасности защиты Родины»). Кабинеты приведены в соответствие с федеральными требованиями.

Очень важно, что все школы Сургута получили новые учебники в полном объеме – и для новых предметов тоже. Поставки завершены практически полностью, оставшийся небольшой процент учебников доедет до 1 сентября. Для нас всегда трогательный момент – вручение первоклассникам новых, абсолютно чистых книг.

‒ Правда ли, что контрольных работ станет меньше?

‒ Да, это очень важное нововведение. Родители и педагоги не раз говорили о перегрузке детей. Контрольные, ВПР, диагностические процедуры, подготовка к итоговой аттестации ‒ все это накладывалось друг на друга. Теперь законодатель четко определил, сколько контрольных должно быть по периодам. Это поможет разгрузить и детей, и учителей.

Что касается домашних заданий ‒ требования СанПиН всегда ограничивали их объем, но теперь нормы еще раз закреплены. На уровне Госдумы обсуждается идея полностью отменить домашние задания, но вопрос пока спорный. Многие родители считают, что ребенок должен закреплять знания дома, учиться самостоятельности.

‒ Ранее в России поднимали вопрос о школьной форме. Насколько это актуально для Сургута?

‒ Мнения родителей и школьников здесь разные. Кто-то считает, что форма дисциплинирует, убирает конкуренцию по внешнему виду. Кто-то выступает против. Лично я придерживаюсь позиции, что форма или хотя бы деловой стиль необходим. Это создает единые условия, избавляет детей от излишнего сравнения.

В ряде школ Сургута утверждены эскизы формы, родители сами выбирают ткани, цветовые решения. В других организациях закреплен деловой стиль одежды. Для нас важно, чтобы ребенку было комфортно в течение всего дня.

‒ Как обстоят дела с приемом детей мигрантов?

‒ С 1 сентября дети иностранных граждан должны пройти тестирование по русскому языку, чтобы быть зачисленными в школу. В Сургуте такое тестирование проводит школа №24.

В этом году тест прошли 33 ребенка, из них 18 успешно зачислены в школы. Остальные пока не могут начать обучение ‒ незнание языка не позволит им осваивать программу. Для них составляют реестр, выдают памятки, в течение трех месяцев они должны пройти обучение русскому языку. После этого есть право на повторное тестирование.

‒ То есть дети смогут начать учиться не с 1 сентября, а позже?

‒ Все зависит от уровня знаний. Если ребенок владеет языком на бытовом уровне, трех месяцев может хватить. Но если знаний совсем мало, времени понадобится больше. Родители в любом случае заинтересованы, чтобы дети овладели языком основательно. Поэтому возможно, что учеба начнется не с 1 сентября, а позже ‒ вплоть до следующего учебного года.

‒ Это касается только первоклассников или детей разных возрастов?

‒ Это дети абсолютно разных возрастов. Сургут ‒ город притяжения, сюда приезжает много семей. В новом учебном году у нас будет учиться более 63 тысяч школьников ‒ почти на 1 500 больше, чем в прошлом году. Поэтому тестирование проходят все иностранные дети – и первоклассники, и старшие школьники.