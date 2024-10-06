Интервью с проректором СурГПУ о сокращении обучения с 11 до 10 классов

В последнее время активно обсуждается вопрос реформы образования. Например, предлагается сократить обучение с 11 до 10 классов − якобы это «непозволительная роскошь» в условиях современных требований рынка труда. Эта и другие идеи вызывают широкий резонанс среди педагогов, родителей и экспертов. В интервью siapress.ru проректор Сургутского государственного педагогического университета Татьяна Захожая поделилась своими мыслями, насколько оправданы подобные изменения, какие риски они несут для учащихся, и как нововведения могут повлиять на систему образования в целом.

− Появилось предложение сократить школьное обучение с 11 до 10 классов, мотивируя это тем, что 11 класс якобы бесполезен, и школьники просто повторяют материал, готовясь к ЕГЭ. Как вы относитесь к этому предложению? Действительно ли 11 класс не нужен?

− Мне представляется, что это предложение является несколько эмоциональным, поспешным и сиюминутным. Говорить о том, что 11 класс бесполезен и его нужно отменить только потому, что ученики ничего нового не узнают, а только тратят время на подготовку к ЕГЭ, это непрофессиональный подход. В настоящее время утверждены Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, среднего (полного) общего образования, в которых четко сформулированы обязательные требования к результатам обучения, имеются образовательные программы, утвержденные Министерством просвещения и региональными органами управления образованием. Они включают как результаты, так и сроки их достижения, распределенные по годам. Поэтому предложение сократить школьное обучение до 10 классов требует не просто формальной отмены одного года. Это подразумевает пересмотр всей системы: образовательных стандартов, содержания программ, учебных планов.

− То есть это не так просто, как кажется?

− Конечно, нельзя просто «урезать» один класс. Необходимо понять, когда этот материал, который сейчас осваивается школьниками в 11 классе, будет изучаться? В какой год обучения – в 10-й, 9-й или 8-й? Это требует кардинального пересмотра образовательных программ, изменения нормативной базы, содержания образования, результатов, системы контроля качества и т.д. Это вопрос принципиального изменения существующей системы обучения в старшей школе. И конечно, этот формальный отказ от 11 класса не решит вопрос нехватки рабочих рук на рынке труда.

Что же касается вопроса более раннего выбора профессии, то здесь мне кажется стоит уделить внимание профориентации в школе. С 2023 года в школах вводится Единая модель профориентации, которая предполагает разнообразную деятельность – и профильные и предпрофессиональные классы, и внеурочную деятельность, и профессиональные пробы, дни открытых дверей в колледжах и вузах, встречи с представителями разных профессий, конкурсы профориентационной направленности и т.д., в том числе с использованием современных информационных технологий. Это несомненно позволит более предметно говорить со школьниками именно о востребованных профессиях на современном рынке труда. И, безусловно, именно эта деятельность и будет способствовать ранней профориентации и осознанному выбору профессии. И сегодня эта профориентация начинается уже с 5-6 класса. Пусть эта программа заработает в полную силу. Ее результаты мы увидим уже через несколько лет.

− Школа − это не только получение знаний, но и процесс становления личности. Сокращение ведь может повлиять и на это?

− Безусловно. Ведь цель школьного образования − не подготовка к ЕГЭ, а формирование и развитие личности ребенка, создание условий для освоения им способов деятельности в окружающем мире, освоение того багажа культуры, который наработало человечество. Конечно, кажется, что это высокие слова, но именно в школе дети и подростки учатся реализовывать себя, овладевают навыками коммуникации, взаимодействия, а не только получают конкретные знания по определенным предметам, хотя это тоже очень важно. Но, повторюсь, это все прописано в Федеральных государственных образовательных стандартах и, если мы хотим, что-то изменить, нам надо сначала говорить об изменении ФГОС.

Если же обратить внимание на утверждение о том, что школьники тратят весь 11 класс только на подготовку к ЕГЭ, то это скорее вопрос к организации учебного процесса в конкретной школе, к деятельности конкретного учителя.

И наконец, при таком формальном подходе, если мы уберем 11 класс, то подготовка к ЕГЭ просто может переместиться на 10 класс. Без изменения содержания образования и требований к учебной программе ничего не изменится, а стресс и нагрузка на школьников возрастут. Это повлияет на качество образования не в лучшую сторону, скорее, наоборот.

Я думаю, что обучение в 11 классе и подготовка к экзаменам − это пересекающиеся, но не полностью совпадающие процессы. Все зависит от подхода школы, учителей и профориентации.

− А как вы относитесь к обсуждениям о ликвидации бакалавриата и магистратуры?

− В настоящее время согласно Указу Президента о совершенствование системы высшего образования, вышедшего в 2023 году, в ближайшие 2 года на базе нескольких пилотных вузов будет разрабатываться новая система уровней высшего образования, которые должны будут изменить существующую систему бакалавриата и магистратуры. Предлагается введение базового и специализированного высшего образования, и отдельного уровня профессионального образования − аспирантуры. При этом предлагается установить сроки обучения на базовом уровне – от 4 до 6 лет, на уровне, специализированном − от 1 года до 3 лет. Так что, уменьшение сроков обучения не предполагается. Скорее наоборот. При этом пилотные вузы, участвующие в эксперименте, говорят о кардинально новом подходе к содержанию образования, который предполагает для одних программ значительное усиление фундаментальной подготовки, для других − увеличение практической составляющей в зависимости от требований рынка туда.

В настоящее время пилотные вузы предлагают к обсуждению свои программы, но на нормативном уровне пока не разработаны требования к новым ФГОС. Конечно, сейчас идет очень бурное обсуждение, проводятся конференции, семинары, мастер-классы, в рамках которых представляются результаты, полученные экспериментальными университетами.

− То есть сейчас идет эксперимент, и окончательных решений пока нет?

− Совершенно верно. Вузы реализовывают эту новую систему только год. В апреле 2024 года на базе СурГПУ было проведено большое совещание с участием Московского педагогического государственного университета, который является пилотным вузом для педагогических направлений подготовки, экспериментальной площадкой для этой новой системы. Преподаватели МПГУ представил свои новые программы, обосновали их содержание, состоялась серьезная дискуссия по этому вопросу. Представители МПГУ предлагают шестилетнее образование для подготовки учителя сразу по трем профилям. Но это только один из вариантов. Мы ждем завершения эксперимента и изменения нормативных документов.

− А как общественность относится к таким предложениям?

− Мнения разные. Многих не устроило четырехлетнее образование бакалавра, поскольку специалисты считают, что этого недостаточно для получения профессии. И предлагается увеличение сроков для получения профессии на уровне базового образования. И вот опять появляется новое предложение о сокращении сроков обучения. Мне представляется, что это непродуманное предложение и для системы высшей школы.

− В последнее время все больше обсуждают необходимость вернуться к советской системе образования. Как вы относитесь к этому мнению?

− Я думаю, что каждому времени − «свое» образование. Советское образование соответствовало своему времени, когда существовала плановая экономика, определенный уровень развития производства и технологий. Оно было рассчитано на потребности того времени. Мне кажется, что перенести образовательные требования и подходы Советского Союза в наше время невозможно. Раньше было четкое планирование, распределение выпускников по местам работы, что сейчас в России отсутствует. Сегодня мы ориентируемся на рынок труда, и системы плановой экономики больше не существует. Современные педагогические технологии ничуть не хуже тех, что применялись в советское время, просто требования и потребности общества изменились. Поэтому я не согласна с тем, что возвращение к советской системе автоматически приведет к улучшению образования.

− То есть, нельзя однозначно утверждать, что советская система была лучше?

− Конечно, нет. В советской системе образования имеются свои значительны плюсы, которые характеризуют именно ее! Это, прежде всего, фундаментальность. Но и сегодняшняя система образования характеризуется большими плюсами – я думаю, что это как раз вариативность нашего образования, мобильность системы, большой упор на практическую подготовку, во всяком случае в педагогическом образовании. Суммарно практически целый год обучения будущие педагоги проходят практику в различных формах. Вероятно, нам необходимо найти баланс фундаментальности и практики. Некоторые программы требуют быстрого выхода на рынок труда, другие − более глубокого образования. А лучше или хуже – это зависит от того, что мы поставим во главу угла!

− Болонская система также подвергается критике. Как вы оцениваете ее влияние на российскую образовательную систему? Некоторые эксперты считают, что следует отказаться от этой системы, чтобы остановить отток кадров из России.

− Болонская система была введена в России в 2003 году с подписанием соответствующих соглашений. Так у нас появились уровни бакалавриата и магистратуры. По ряду направлений подготовки сохранился пятилетний специалитет. Система предполагала, что выпускники российских вузов смогут найти работу или менять уровень образования в европейских государствах. Но, как оказалось, для этого недостаточно подписания Болонской декларации, необходимы было подписывать договоры между государствами о признании дипломов и т.д. Не все европейские государства признавали дипломы Российской федерации, не все европейские вузы признавали документы наших университетов. Хотя следует сказать, что в целом упростилась процедура обмена специалистами. Студенты РФ могли поступать в европейские вузы, но все равно это был очень небольшой процент обучающихся. Поэтому я не думаю, что именно это привело к оттоку кадров. На отток специалистов в зарубежные страны повлияла экономическая ситуация в Европе и России. Все-таки этот процесс связан с получением работы, определенным уровнем заработной платы, возможностями реализации собственных интересов. И по большому счету те принципы, которые были заложены в нормативную базу в связи с принятием Болонской Декларации в 2003 году, так и остались на бумаге, кроме введения новых уровней образования.

− Обсуждение изменений в образовательной системе влияет на университеты? В целом, вузы активно участвуют в различных дискуссиях на эту тему?

− На данный момент все это лишь предложения к изменениям. Когда они будут оформлены в виде проектов нормативных документов, можно будет говорить более предметно. Но обсуждение идет на всех уровнях. Эксперимент по внедрению новой системы высшего образования продолжается, и мы участвуем в этом процессе. Проводятся мастер-классы, конференции, происходит обмен опытом. Все это помогает выработать новые подходы к образованию. Но важно помнить, что система образования это один из системообразующих компонентов государства. Эта система характеризуется большой стабильностью, что вероятно и является одной из положительных ее характеристик. И очень бы хотелось, чтобы систему не расшатывали. Любые изменения должны быть обоснованными и тщательно продуманными, чтобы не нарушить стабильность образования.