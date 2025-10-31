Заместитель директора департамента городского хозяйства ‒ о главных объектах дорожной кампании, контроле качества и планах на 2026 год

В этом году в Сургуте появились новые дороги, тротуары, развязки, но впереди еще большой объем работ. Успеют ли подрядчики завершить сезон без отставаний? Где уже устраняют замечания и какие улицы ждут ремонта в 2026 году? Об этом и не только в эфире siapress.ru расскажет заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.