Сургут меняется − появляются новые зоны отдыха, дорожки, освещение, зелень. Но на карте города еще много «белых пятен». Какие территории благоустроят в следующем году и как повлиять на этот список? Об этом и не только расскажет в эфире siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.
Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE
Заместитель директора по проектированию МКУ «УКС» − о том, как идет реализация проектов благоустройства в Сургуте, какие объекты уже завершены и что будет сделано в 2026 году
25 августа в 16:36, просмотров: 862, комментариев: 0