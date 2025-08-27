Заместитель директора по проектированию МКУ «УКС» − о том, как идет реализация проектов благоустройства в Сургуте, какие объекты уже завершены и что будет сделано в 2026 году

Сургут меняется − появляются новые зоны отдыха, дорожки, освещение, зелень. Но на карте города еще много «белых пятен». Какие территории благоустроят в следующем году и как повлиять на этот список? Об этом и не только расскажет в эфире siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.