Сургутский ЖК «Георгиевский» от «Сибпромстроя» вошел в финал главной премии новостроек

Жилой комплекс «Георгиевский», который возвела группа компаний «Сибпромстрой» в Сургуте, вошел в число финалистов всероссийской премии ТОП ЖК-2026. Проект представлен в региональной номинации ‒ «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре».

Финальный этап конкурса стартовал 2 февраля. Экспертное жюри, в которое входят специалисты строительной отрасли со всей страны, оценивает проекты по совокупности критериев ‒ от архитектуры и благоустройства до транспортной доступности и обеспеченности социальной инфраструктурой. Итоги премии подведут после 15 февраля.

ЖК «Георгиевский» ‒ один из крупнейших проектов компании «Сибпромстрой» в Сургуте. Комплекс расположен в южной части города, в районе «Пойма-5», и реализуется как пример комплексного освоения территории. Вместе с жильем здесь последовательно формируется социальная и общественная инфраструктура.

«Расположение на берегу великой реки ‒ одно из важных преимуществ проекта, но далеко не единственное. Так, здесь у нас в полной мере реализовано комплексное освоение территории, когда вместе с жильем сразу возводятся и социальные объекты. В декабре прошлого года мы завершили строительство здесь современных школы и детского сада, что радикально повышает комфортность проживания, в первую очередь для семей с детьми. Таким образом, мы создали монументальный ансамбль, который гармонично вписан в ландшафт. С одной стороны ‒ панорамные виды на Обь, с другой ‒ прямой выезд на Югорский тракт, соединяющий район с центром города, ну, и комфортная среда для проживания, включающая в себя в том числе и большие просторные детские площадки, и вдумчивый подход к озеленению», ‒ отметили в компании «Сибпромстрой».

Архитектурно комплекс сформирован из нескольких многоэтажных корпусов, объединенных в единую композицию. Четкие линии фасадов и архитектурная подсветка делают квартал заметной визуальной точкой южной части Сургута и формируют современный городской облик района.

При этом эксперты премии ТОП ЖК оценивают не только внешний вид зданий, но и качество среды. В «Георгиевском» реализован принцип «город в городе»: на территории уже построены школа и детский сад, предусмотрены коммерческие помещения и торгово-офисный центр, обустроены пешеходные пространства, а также подземные и наземные парковки.

Выход ЖК «Георгиевского» в финал федерального конкурса стал подтверждением того, что индустриальное домостроение при грамотном подходе может сочетать скорость строительства, надежность и высокий уровень комфорта. Несмотря на то, что компания «Сибпромстрой» планирует реализовывать и монолитно-каркасные технологии в своих новых проектах, именно «Георгиевский» сегодня демонстрирует возможности индустриального формата ‒ с акцентом на энергоэффективность и социальную самодостаточность застройки.

Участие группы компаний «Сибпромстрой» в федеральных градостроительных конкурсах и отраслевых рейтингах не является разовой историей. Проекты застройщика регулярно попадают в финалы и становятся победителями престижных профессиональных премий. Так, жилые комплексы «Георгиевский» в Сургуте и «Заречный» в Нефтеюганске ранее участвовали в конкурсе ТОП ЖК-2025, а в 2024 году сразу два сургутских проекта компании ‒ «Жемчужина Оби» и «Белые ночи» ‒ были признаны лучшими в своих номинациях.

Кроме того, ГК «Сибпромстрой» стабильно присутствует в отраслевых рейтингах портала ЕРЗ.РФ. По данным на конец 2024 года, сразу несколько крупных проектов застройщика вошли в число самых масштабных в ХМАО, а подмосковный жилой комплекс «Первый Зеленоградский» оказался в ТОП-50 новостроек России. Эксперты рынка отмечают, что компания на протяжении нескольких лет удерживает позиции одного из лидеров строительной отрасли страны.

Финал ТОП ЖК-2026 стал для сургутского проекта еще одним подтверждением его конкурентоспособности на федеральном уровне и внимания профессионального сообщества к качеству жилой среды, создаваемой в городе.

Справка:

ТОП ЖК ‒ крупнейшая в России премия в сфере жилых комплексов-новостроек. В 2026 году конкурс проводится по 133 номинациям. Проекты оцениваются по 17 группам параметров, включая архитектурные решения, благоустройство, транспортную доступность и наличие социальной инфраструктуры. В экспертную группу входят более 400 специалистов строительной отрасли.

