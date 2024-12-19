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​ГК «Сибпромстрой» – лидер нового рейтинга портала ЕРЗ

Три жилых комплекса ГК «Сибпромстрой» в ХМАО получили дипломы о лидерстве

​ГК «Сибпромстрой» – лидер нового рейтинга портала ЕРЗ
Фото: ООО "Сибпромстрой-Югория"

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Группа компаний «Сибпромстрой» отличилась в еще одном проекте на портале ЕРЗ.РФ. Сразу четыре крупнейших жилых комплекса от застройщика вошли в новый ТОП новостроек.

По данным ЕРЗ по состоянию на 1 декабря 2024 года в пятерку самых масштабных проектов ХМАО попали три жилых комплекса от «Сибпромстроя»:

– ЖК «Заречный » в 17 микрорайоне Нефтеюганска (150 399 кв. м);

– ЖК «Северное сияние » в 42 микрорайоне Сургута (90 494 кв. м);

– ЖК «Западный», 11В микрорайон Нефтеюганска (74 793 кв. м).

Кроме того, подмосковный объект ГК «Сибпромстрой» попал в ТОП-50 РФ. Речь идет о ЖК «Первый Зеленоградский » – он расположен в деревне Голубое Московской области (448 001 кв. м).

Отметим, что ГК «Сибпромстрой» является постоянным победителем различных рейтингов ЕРЗ. По мнению экспертов, застройщик уверенно занимает место среди лидеров строительной отрасли России.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"


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