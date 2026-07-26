​В Нефтеюганске ввели в эксплуатацию спорткомплекс на набережной

В Нефтеюганске ввели в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Объект получил соответствующее разрешение, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Решение о строительстве приняли в 2016 году в память о воспитанниках местной секции спортивной акробатики и их тренерах, погибших в ДТП.

Работы начались в 2019 году, но к 2021-му их остановили из-за проблем с подрядчиком и роста стоимости материалов. Строительство возобновили в мае 2023 года после корректировки проекта и заключения нового контракта. Объект также включили в «Карту развития Югры».

Сейчас все работы завершены. В трехэтажном здании выполнили чистовую отделку, смонтировали фасад, лифты и инженерные сети. Залы оснастили спортивным оборудованием, системами вентиляции, кондиционирования, электронного судейства и звукофикации. Территорию вокруг комплекса благоустроили.

Центр рассчитан на одновременные тренировки 600 спортсменов. В нем оборудовали легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, два специализированных зала для спортивной акробатики и зрительские трибуны.

Оснащение комплекса позволяет проводить в Нефтеюганске соревнования регионального уровня.