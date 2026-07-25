Родственный найм в ХМАО оказался нормой для большинства компаний

В ХМАО большинство компаний не против трудоустраивать родственников своих сотрудников. Такую практику допускают 88% работодателей. Полностью исключают прием на работу родственников только 6% компаний. Остальные либо уже нанимают таких кандидатов, либо готовы рассматривать их на общих условиях, говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Чаще всего родственников сотрудников берут на работу производственные предприятия. В промышленности такую возможность допускают 91% компаний. На втором месте – финансовый сектор: среди банков и других финансовых организаций показатель составляет 89%. В логистике родственников сотрудников готовы нанимать 86% работодателей.

В строительстве такую практику применяют 83% компаний. В сфере продаж и IT – по 80%, в сфере услуг – 78%.

По данным сервиса, осторожнее всего к родственному найму относятся те работодатели, где возможен конфликт интересов или прямое подчинение между близкими людьми. В остальных случаях такие кандидаты чаще всего проходят обычный отбор, как и другие соискатели.