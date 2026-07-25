В Сургуте благоустроили пешеходную зону между школой № 9 и детсадом «Сибирячок»

В Сургуте в 40 микрорайоне почти завершили благоустройство пешеходной зоны между школой № 9 и детским садом «Сибирячок». Сейчас объект готов примерно на 90%. Жители близлежащих домов уже могут пользоваться этой территорией. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Анна Селедкова.

«В прошлом году мы выполнили работу по проектированию, создали проект «Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40», прошли все необходимые процедуры по утверждению проектной документации, по утверждению государственной экспертизы. В этом году мы по этому проекту построили объект», – рассказала Анна Селедкова.

На участке подняли уровень территории, чтобы после дождей и таяния снега там не скапливалась вода.

Общая площадь благоустройства – чуть больше 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 442 квадратных метра занимают тротуары и тактильные указатели для слабовидящих людей. Кроме того, на территории сделали почти 350 метров бордюров и озеленили около 770 квадратных метров.

В ближайшее время на участке появятся малые архитектурные формы. Всего их будет 20: десять урн, девять скамеек и одна скамья для маломобильных жителей.

Подрядчик вышел на объект 1 июня и, по данным УКС, выполнил основные работы раньше срока. Нареканий, недочетов и переделок по объекту не было.