В национальных поселениях Югры расширили покрытие LTE

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=u0Edrg+hbmfWzTvYUoQVPKKxrbPIlBx35ajm2uf6HIA+wdJRsP/86dlLgYO6CHN2xaXKQUneCq0Mohg1Vg10LuLGmpU+qNLayr2YkGPB7lA9K9r9JIEGDFkUcqrRbSND"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=u0Edrg+hbmfWzTvYUoQVPKKxrbPIlBx35ajm2uf6HIA+wdJRsP/86dlLgYO6CHN2xaXKQUneCq0Mohg1Vg10LuLGmpU+qNLayr2YkGPB7lA9K9r9JIEGDFkUcqrRbSND"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YeM+ON5G3eTakqYqK3++SD/bJ0+xlCarLjPB4dy4m7KXuHMtXNY10ge/sfm9kcICCa8SM08938+UlyxXxbSAk8oVDLEUTVFemPHKF9WkNttbI9VJ3QraykBNje+9HtTE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YeM+ON5G3eTakqYqK3++SD/bJ0+xlCarLjPB4dy4m7KXuHMtXNY10ge/sfm9kcICCa8SM08938+UlyxXxbSAk8oVDLEUTVFemPHKF9WkNttbI9VJ3QraykBNje+9HtTE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=u0Edrg+hbmfWzTvYUoQVPKKxrbPIlBx35ajm2uf6HIA+wdJRsP/86dlLgYO6CHN2xaXKQUneCq0Mohg1Vg10LuLGmpU+qNLayr2YkGPB7lA9K9r9JIEGDFkUcqrRbSND"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=u0Edrg+hbmfWzTvYUoQVPKKxrbPIlBx35ajm2uf6HIA+wdJRsP/86dlLgYO6CHN2xaXKQUneCq0Mohg1Vg10LuLGmpU+qNLayr2YkGPB7lA9K9r9JIEGDFkUcqrRbSND"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YeM+ON5G3eTakqYqK3++SD/bJ0+xlCarLjPB4dy4m7KXuHMtXNY10ge/sfm9kcICCa8SM08938+UlyxXxbSAk8oVDLEUTVFemPHKF9WkNttbI9VJ3QraykBNje+9HtTE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YeM+ON5G3eTakqYqK3++SD/bJ0+xlCarLjPB4dy4m7KXuHMtXNY10ge/sfm9kcICCa8SM08938+UlyxXxbSAk8oVDLEUTVFemPHKF9WkNttbI9VJ3QraykBNje+9HtTE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,4637   EUR  91,1925  

Новости

Больше новостей
Вы в Телеграмме:
Комментировать
0
Будете смотреть международные турниры по боксу с участием российских спортсменов?
Комментировать
0
Больше опросов

На территории популярных центров культуры коренных народов Севера обновили цифровую инфраструктуру

В национальных поселениях Югры расширили покрытие LTE

На территории популярных центров культуры коренных народов Севера обновили цифровую инфраструктуру
Фото: Shutterstock

В национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа МТС расширила покрытие сети LTE. В результате проведенных работ улучшилось качество связи на территории туристических мест, связанных с культурой коренных народов Севера.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Русскинская и селе Варьеган – знаковых туристических локациях, в которые приезжают путешественники из Югры и других регионов для знакомства с самобытностью и историей северного края. Главной точкой притяжения в Русскинской является Музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова, один из самых современных сельских музеев страны. Через него зачастую пролегают туристические маршруты на этностойбища и оленеводческие хозяйства. В селе Варьеган гостей привлекает Этнографический парк-музей, а также Дом-музей местного писателя Ю.К. Вэлла

Обновление сети LTE позволит краеведам на высоких скоростях с помощью 3D-сканирования оцифровывать предметы быта, народных промыслов, орудий труда коренных малочисленных народов Севера, заносить артефакты в базы данных для последующего изучения. Работники музеев смогут активно использовать аудио- и видеозаписи из сети, а также развивать цифровой интерактив с посетителями и другими музеями, которые посвящены традициям народов ханты, манси и лесных ненцев. С развитием мобильной сети у путешественников появится возможность в моменте искать информацию об экскурсиях, делиться контентом северной природы, а местные жители – с комфортом пользоваться медицинскими и образовательными сервисами.

«Мы продолжаем работу по улучшению качества связи в малых населенных пунктах Югры. Помимо Русскинской и Варьеган мы также улучшили качество связи в поселках Лыхма, Луговской, Половинка и Леуши в Белоярском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Особое внимание уделяем туристическим локациям, где цифровизация служит драйвером развития инфраструктуры для путешественников, разработки новых этномаршрутов, внедрения современных решений с искусственным интеллектом для сохранения самобытности нашего региона», — прокомментировала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:22, просмотров: 339, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На Пролетарском и Университетской в Сургуте временно отключат горячую воду 403
  2. ​Рост воды в Туре в Тюмени замедлился до двух сантиметров за сутки 388
  3. ​С 1 августа россияне начнут получать налоговые уведомления по новым правилам 381
  4. В Югре суд взыскал почти полмиллиона рублей с отца и сына за обучение в колледже по поддельному аттестату 379
  5. В Сургуте подростки избили мужчину в сквере после просьбы не кидать петарды 372
  6. Коммунальщики Сургута проложили более 4,5 км важнейшего канализационного коллектора 365
  7. ​За Telegram Premium и «звездочки» пока не наказывают, объяснили юристы 361
  8. Вскоре водителям в частных коммерческих компаниях придется отдыхать дольше 360
  9. ​Жительницу Сургута осудили за фиктивную регистрацию 75 человек 359
  10. В Сургуте отремонтируют на 29 объектов образования больше, чем в прошлом году 356
  1. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2030
  2. ​Суд Сургута назначил Ивану Барсову 80 часов обязательных работ 1754
  3. Коммунальщики раскапывают землю, что-то делают и уходят. А кто и когда должен восстановить благоустройство? 1751
  4. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 1647
  5. ​Электромобили: что нужно знать перед покупкой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1617
  6. ​Комментатор под статьей СИА-ПРЕСС: «Сургут – город временщиков. И точка» 1555
  7. ​Часть домов Восточного района Сургута останется без воды 28 и 29 июля 1532
  8. В Нефтеюганске наконец открыли спорткомплекс, стройка которого была заморожена на годы 1476
  9. Сургутян ждет жаркая неделя с дождями и грозой 1475
  10. ​Никакой ресторан не сделает из центральной площади Сургута общественное пространство. А театр или планетарий — сделают 1455
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6208
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5276
  3. Причины остаться 4343
  4. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 3982
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3582
  6. ​Последняя капля… бензина? 3442
  7. ​Владимир Болотов: «Нам важно удержать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей» 3414
  8. Яркое лето с Брусникой 3401
  9. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 2999
  10. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2869

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика