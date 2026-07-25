На Комсомольском проспекте в Сургуте промоют водовод

В начале недели, 28 и 29 июля, в Сургуте промоют магистральный водовод на Комсомольском проспекте – от улицы Щепеткина до улицы Югорской. Работы проведут специалисты Горводоканала.

Из-за этого часть частных домов временно останется без холодной воды. Отключения запланированы с 9:00 до 16:30.

28 июля воды не будет по адресам:

улица Заводская, 13, 21, 23;

улица Зеленая, 38, 45;

улица Озерная, 10А, 11В.

Также отключение затронет пожарные гидранты № 128 и № 129.

29 июля холодную воду отключат по адресам:

улица Озерная, 7А, 12, 14, 37;

улица Зеленая, 19, 22, 26А, 45/1;

Зеленый переулок, 2, 3А, 5А, 6;

улица Затонская, 63.

Также отключат пожарные гидранты № 125, № 126 и № 127.

На время работ для жителей организуют подвоз воды.

В Горводоканале предупредили, что при неудовлетворительных результатах лабораторных исследований промывку могут провести повторно. График работ также могут скорректировать. Кроме того, в Восточном районе Сургута возможно кратковременное ухудшение качества воды.