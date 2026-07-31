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Главные операторы связи в России сделают бесплатным трафик через Max

Трафик из Max станет бесплатным для абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2

Главные операторы связи в России сделают бесплатным трафик через Max
Фото vk.com/aleksandr__moor

Национальный мессенджер Max договорился с операторами МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 об обнулении мобильного трафика. Об этом сообщают «Ведомости».

С 1 августа использование Max не будет расходовать пакеты мобильного интернета и тарифицироваться для абонентов этих операторов. Пользователи смогут бесплатно пользоваться всеми основными функциями сервиса, включая звонки, обмен сообщениями и отправку файлов.

В компании отметили, что решение позволит обеспечить максимально удобный доступ к возможностям национального мессенджера.

Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что оператор присоединился к инициативе из-за роста популярности Max. Руководитель «Мегафона» Хачатур Помбухчан заявил, что соглашение подтверждает стремление крупнейших компаний связи объединить ресурсы для формирования единой информационной среды.


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31 июля в 16:33, просмотров: 861, комментариев: 0
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