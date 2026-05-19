В Сургуте до сих пор нет нормальной инфраструктуры для безопасного сосуществования СИМ и людей

После введения новых правил для электросамокатов в Сургуте у меня осталось много вопросов. Главный ‒ почему администрация продолжает разрешать так называемые виртуальные парковки-точки, которые пользователи видят в приложении, если сама же требует обозначать парковочные места разметкой?

Если разметка на асфальте, ее видно всем. Она имеет четкие границы, внутри которых можно парковать СИМ. Если парковка виртуальная, то пользователи видят в приложении точку, в радиусе которой можно завершить поездку. При этом нет видимых границ, и СИМ можно оставить как попало.

Недовольный пешеход, без приложения, не может определить: самокат брошен либо он находится на согласованной парковке. Поэтому неизвестно ‒ жаловаться или нет.

Что мешает администрации заставить предпринимателей абсолютно все парковки обозначить разметкой на асфальте, согласно разработанным ими же правилам?

На моих прошлогодних фото ‒ две согласованные виртуальные парковки: на остановке Чехова и у ТЦ «Борисовский».

А вот парковка у остановки ДОСААФ. Фото тоже прошлогоднее.

Три года назад у меня появилась мысль: как администрация сдала землю в аренду кикшеринговым компаниям? Любой человек, если берет землю в аренду, знает площадь участка и его местонахождение. А как быть с самокатами, если они разбросаны по всему городу?

Может быть, оператор поставил все свои две тысячи самокатов в ряд, измерил занимаемую площадь и столько земли арендовал? Но если обозначить все парковки разметкой на асфальте, тогда арендованная площадь возрастет в разы. Верно?

Допустим, все-все парковки в городе обозначат разметкой на асфальте. Но две тысячи самокатов все площади парковок одновременно не займут. Однако парковка обозначена, значит, под другие нужды использовать ее уже не будут. Следовательно, этот земельный участок занят. Да?

Фото остановки «Изумруд». С одной стороны павильона ‒ большая парковка, а с другой стороны павильона припаркованы СИМ.

Я вижу, что используется два участка земли, а как считают аренду? Спрашиваю, потому что интересно. Администрация на этот вопрос с 2023 года мне не отвечает.

Кикшеринговые компании зашли в город и получают прибыль. Пешеходы, кроме опасения за свою жизнь при ходьбе по тротуарам, не получают ничего. Так, может, и аренда неправильно посчитана, и наша администрация мало денег в бюджет получает?

Подозреваю, что суммы от такой аренды небольшие. А вот когда самокатчики специально грохают самокатом о дорожное покрытие, расшатывают брусчатку, то траты на восстановление дорожного полотна город понесет существенные.

В статье одного из городских СМИ увидела стоимость укладки плитки в прошлом году ‒ это недешево, а качество укладки плитки может хромать. Аренда земли покроет расходы на плитку?

Допустим, администрация мне ответит, что не все должно приносить прибыль в городе. Стоимость аренды земли, в данном случае, невысокая, ремонт брусчатки она покрыть не может, но город получает удобный и экологичный транспорт и развлечения в одном лице. Хорошо. Тогда зачем закрыли социально значимую Центральную аптеку, которая была жизненно необходима определенным группам населения, включая детей, родившихся весом менее одного килограмма? Аптека была убыточной, как нам сказала администрация.

Двойные стандарты. Мне одной так кажется?

По Первому каналу в новостях сказали, что подмосковная Лобня присоединилась к списку городов, в которых запретили арендные СИМ. Причина запрета в Лобне ‒ постоянные нарушения ПДД и отсутствие контроля со стороны оператора. Ситуация один в один с нашей.

Глава городского округа Лобня смогла запретить, а в Сургуте, не знаю, чего ждут. Видно же, что хоть сколько правил напиши, их соблюдать не будут, потому что регулярный контроль отсутствует.

Считаю несправедливым, что пешеходы-налогоплательщики вынуждены уворачиваться от несущихся самокатов, переживать за свое здоровье и за близких, в том числе пожилых и детей, а взамен, кроме страха и раздражения, не получают ничего.

Администрация получает деньги с аренды, оператор СИМ получает хорошую прибыль, самокатчики получают непередаваемые ощущения, эмоции и удобство передвижения. То есть все в выигрыше, кроме пешеходов.

Заняли все тротуары для своей коммерческой деятельности. Нужно сначала создать в городе соответствующую инфраструктуру, а потом уже разрешать такой бизнес.

Радует, что в других городах жители тоже не молчат. Президент, вроде бы, дал поручение внести предложения, как убрать самокаты с тротуаров. Срок ‒ до июля. Посмотрим.

Напоследок добавлю. Я не против самокатов. Это удобный и экологичный транспорт. Но раз велодорожек нет, надо воспитать самокатчиков, чтобы они уважали пешеходов.

Оператору ‒ наладить контроль. Администрации ‒ не оставаться в стороне, а брать опыт других городов. ГАИ ‒ чаще проводить рейды. Где ширина тротуаров позволяет ‒ прочертить линии для водителей СИМ.

Все парковки нужно сделать с разметкой, чтобы ее было видно. Уменьшить время нахождения брошенного самоката. Раньше было три часа, теперь администрация говорит, что два часа. Так один уберут ‒ другой рядом бросят.

Пусть сделают 30 минут, к примеру. Оператор должен видеть, где самокаты стоят не на месте.

Антитандем почему-то не работает, хотя у Whoosh он должен работать.

Нужно сделать крупным шрифтом номера спереди и сзади на самокатах и следить по городским камерам, кто не спешивается на переходах.