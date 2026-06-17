Рейсы из Сургута в Сочи и Краснодар вновь выбились из расписания

В аэропорту Сургута продолжаются задержки рейсов. На этот раз изменения в расписании затронули самолеты авиакомпании Utair, следующие в Сочи и Краснодар.

Как сообщили в сургутском аэропорту, причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в аэропортах Сочи и Краснодара.

Так, рейс ЮТ435В из Сургута в Краснодар, запланированный на 16 июня, перенесен на 11:00 по местному времени. Рейс ЮТ511 в Сочи задержан до 18:25 вместо запланированных 06:20, а рейс ЮТ521 в Сочи вылетит в 16:20 вместо 12:50.

Пассажирам рейса в Краснодар предоставляются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Пассажиров задержанных рейсов в Сочи разместили в гостинице.

Напомним, задержки рейсов в сургутском аэропорту фиксируются уже несколько дней подряд.