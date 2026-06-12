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​Эдик Мустяцэ: «После праздника мы раздаем воздушные шары детям, чтобы продлить радость»

Сургутский ведущий и организатор праздников – о проекте с сотнями воздушных шаров, вдохновении и новых идеях.

​Эдик Мустяцэ: «После праздника мы раздаем воздушные шары детям, чтобы продлить радость»
Фото из соцсетей спикера

12 июня, в День России и День города, в Сургуте пройдет яркое семейное мероприятие с сотнями воздушных шаров. Его организатор – Эдик Мустяцэ, известный сургутский ведущий и организатор праздников. О том, как появилась идея проекта, сколько времени заняла подготовка и почему воздушные шары до сих пор вызывают восторг у детей, он рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС.

– Как появилась идея такого формата мероприятия?

– Воздушные шары – это идеальное дополнение к любому детскому празднику. Вдохновителем проекта стала блогер-миллионник Марина Vilanda Boom, которая совсем скоро приедет к нам. Она путешествует по миру и показывает людям, что воздушный шар – это круто. При этом важно понимать: мы не запускаем шары в небо. Мы делаем красивые фотографии, а после праздника раздаем их детям, чтобы продлить радость.

– Сколько времени занимает подготовка от идеи до реализации на площадке?

– Этот проект мы создавали около месяца. Закупали материалы, готовились. Надували шары уже накануне мероприятия – на это ушли сутки. Также специально для проекта шили костюмы. В целом подготовка заняла примерно месяц.

– Возникали ли какие-то сложности при организации такого масштабного события?

– На самом деле нет. Главное – хороший настрой и сильная команда. Тогда все обязательно получится.

– Вы проводите мероприятия не только в Сургуте. Отличается ли местная публика от жителей других городов?

– Дома всегда особенная атмосфера. Когда приезжаешь в другие города, тебя тоже ценят и любят, но в Сургуте все роднее, душевнее. Здесь многие знают меня и мои проекты.

– За последние годы изменились ли запросы аудитории?

– Люди всегда хотят получать качественные услуги. Сейчас непростое время для бизнеса, многие проекты закрываются. Мы, наоборот, стараемся расти, создавать хорошие мероприятия. Люди это видят, ценят и понимают, что такие проекты им нужны.

– Как вы понимаете, что мероприятие удалось?

– У нас не бывает ощущения, что что-то не получилось. Мы всегда стараемся превзойти ожидания на тысячу процентов. Успех проекта – это его красота, общение с гостями и, конечно, детский смех.

– Что вдохновляет вас продолжать заниматься этим делом?

– Меня вдохновляют путешествия, новые локации и идеи коллег из других городов и стран. Где-то вижу интересные решения и думаю, как можно адаптировать их для Сургута.

– Стоит ли сургутянам ждать новых масштабных проектов?

– Обязательно стоит. Это только начало того, что мы можем сделать. Как говорится, счастье любит тишину, поэтому пока не буду раскрывать все планы, но сейчас идут переговоры по организации мероприятия для очень крупного и влиятельного артиста. Все требует согласований, поэтому подробности расскажем позже.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 56, комментариев: 0
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