Обновленная «Ахманка» в Нижнетавдинском округе откроется осенью

Реконструкция Центра восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» в Нижнетавдинском округе практически завершена. Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов осмотрели новые помещения здравницы, строительная готовность которой составляет 95%. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован на осень 2026 года.

«Площадь санатория значительно выросла, теперь все корпуса соединены теплыми переходами. Центр стал единым комплексом, где в одном месте собраны все необходимые специалисты. Увеличится количество медицинских услуг для отдыхающих, а это значит, что появятся рабочие места», – отметил Александр Моор.

В обновленном санатории полностью заменены инженерные сети, построена газовая котельная. Возведены современная водолечебница и спальный корпус на 60 мест. В водолечебнице заработают лечебные ванны и души с минеральной водой из собственной скважины, а также бассейн с термальной водой. Появится современный спортивный зал.

В основе лечения – применение сапропелевых грязей из озера Ахманка, богатых витаминами, ферментами и биогенными стимуляторами. После реконструкции санаторий сможет принимать вдвое больше пациентов – до 3,4 тысячи человек в год. Количество медицинских услуг вырастет почти в три раза.

Реконструкция выполнена в рамках трехсторонней программы «Сотрудничество» при финансовой поддержке правительства ЯНАО. Как отметил Дмитрий Артюхов, обновленный центр будет особенно важен для реабилитации участников специальной военной операции с травмами опорно-двигательного аппарата. Бойцы смогут пройти восстановление по ямальским сертификатам.

«Создание и развитие санаторно-курортной отрасли на юге Тюменской области – важная часть общей истории нашего региона, Ямала и Югры. В период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири на Тюменской земле строились санатории, в которых северяне отдыхали и поправляли здоровье. Сегодня мы продолжаем партнерство в этой сфере, в том числе в рамках программы "Сотрудничество"», – подчеркнул Александр Моор.