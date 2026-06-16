Подать заявки на программу «Земский учитель» в Тюменской области можно до 18 июня

В Тюменской области до 18 июня продлен прием заявок на участие в программе «Земский учитель». В новом учебном году с ее помощью планируется закрыть 17 вакансий. В школы региона требуются учителя математики, физики, русского языка и литературы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

Программа была запущена в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина и за это время показала свою эффективность. В Тюменской области благодаря ей трудоустроено 54 педагога. Учителя прибыли в регион из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской, Свердловской областей, Удмуртии, Башкортостана, Камчатского и Краснодарского краев, Югры. Наибольшее количество педагогов работает в Тобольском, Тюменском, Заводоуковском и Омутинском муниципальных округах.

«Они успешно работают в наших малых городах и селах, учат детей, воплощают интересные проекты, создают семьи и связывают свое будущее с Тюменской областью», – отметил губернатор Александр Моор.

Участников программы обеспечивают служебным жильем. Кроме того, специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».