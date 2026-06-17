Врачи рассказали, как пережить жару без вреда для сердца

С начала лета в Окружной кардиодиспансер в Сургуте обратились почти 600 человек. На фоне жаркой погоды врачи напомнили жителям о правилах, которые помогут снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам специалистов, высокая температура воздуха заставляет сердце работать интенсивнее. В жару учащается сердцебиение, организм теряет больше жидкости, а риск ухудшения самочувствия возрастает, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиологи советуют в жаркие дни чаще находиться в прохладных и хорошо проветриваемых помещениях. При использовании кондиционера важно не переохлаждаться: оптимальная температура в комнате должна составлять 23-25 градусов.

Также врачи рекомендуют не заходить сразу в сильно охлажденное помещение после улицы, а дать организму несколько минут адаптироваться. Кроме того, не стоит направлять поток холодного воздуха непосредственно на себя − это может вызвать спазм сосудов.

Специалисты напоминают, что в жару важно соблюдать питьевой режим, регулярно принимать назначенные врачом препараты и избегать длительного пребывания под палящим солнцем.

Если появились сильная слабость, головокружение, боли в груди, одышка или перебои в работе сердца, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.