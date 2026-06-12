На Центральной площади Сургута прошли концерты творческих коллективов, выступления артистов и награждение почетных жителей

Сегодня, 12 июня, Сургут отпраздновал День России и День города масштабной праздничной программой на Центральной площади. В течение всего дня здесь собирались жители, чтобы вместе отметить один из главных праздников страны и день рождения Сургута.

Торжества начались с театрализованного представления для всей семьи от театра актера и куклы «Петрушка». Для зрителей подготовили яркую программу с участием сказочных персонажей, интерактивными номерами и творческими выступлениями.

На протяжении дня праздничное настроение создавали лучшие коллективы городских учреждений культуры. На сцене выступили артисты Городского культурного центра, Сургутской филармонии, Дворца искусств «Нефтяник» и Центра культуры «Камертон». В концертной программе прозвучали патриотические композиции, народные песни и современные музыкальные номера.

Также дети исполняли вокальные и хореографические номера, демонстрируя свои творческие способности и таланты. Аниматоры развлекали сургутян и проводили конкурсы.

Особое место в программе заняла торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом» и свидетельств о занесении в Книгу почета Сургута. Награды получили жители, которые своим трудом и достижениями внесли значительный вклад в развитие муниципалитета и благополучие сургутян.

Кроме того, на площади работали тематические площадки, фотозоны и интерактивные зоны для детей и взрослых, где каждый мог найти занятие по интересам и стать частью большого городского праздника.

Завершился праздничный день концертом московской группы «Партизан FM» – одного из самых известных коллективов современной народной музыки.

Праздник объединил горожан разных поколений, став ярким событием в культурной жизни города.