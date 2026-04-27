ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
​Мы его душили-душили…

Может ли экономика выжить без малых и средних компаний?

​Мы его душили-душили…
Фото спикера

В январе прибыль бизнеса (без учета малого, банков и госучреждений) до налогов упала на 29,1% в годовом выражении. Доля прибыльных компаний снизилась с 67,1% до 62%, а убыточных выросла с 32,9% до 38%.

То есть почти каждая третья компания работает в минус. Среди малого и среднего бизнеса (МСП) о падении выручки говорят 68,7%. Это больше двух третей.

Налоговые поступления от бизнеса и граждан на специальных режимах (МСП) в первом квартале снизились примерно на 22% год к году.

Почему МСП задыхается?

1. Дорогие кредиты и повышение налогов фактически перекрывают доступ к развитию – расширение бизнеса грозит разорением.

– За год число компаний с налоговыми долгами увеличилось на 12%, почти до 440 тысяч. Среди микропредприятий доля таких выросла на 7,8%, малых – на 18,9%, средних – на 35,5%.

– По данным рейтингового агентства НРА, банки по итогам прошлого года получили на 68% больше заявлений о реструктуризации ссуд от МСП, чем годом ранее.

– Поэтому некоторые компании намеренно снижают обороты, чтобы не попасть под НДС и новые долги. О том, к чему это может привести, писали тут.

2. Из-за высокой инфляции бизнесу сложно планировать инвестиции и крупные покупки на несколько лет вперед. Это бьет по заказам и, соответственно, выручке.

3. Отдельная боль – штрафы. Так, даже небольшие просрочки по экологическим платежам могут обойтись в 250-300 тыс. руб., что для микробизнеса часто критично.

4. Просроченная дебиторская задолженность российских компаний в январе впервые достигла 8,2 трлн руб., следует из статистики Росстата. Это эквивалентно 3,8% всей экономики страны. На деле это означает, что заказчики стали чаще задерживать оплату за уже выполненные работы. В итоге возникает кассовый разрыв: работа сделана, денег нет, а обязательства никто не отменял. Для МСП с небольшими оборотами любая задержка оплаты – проблематична.

Почему же число МСП тогда выросло?

По официальным данным, в России уже 6,835 млн малых и средних предприятий. В начале года было зарегистрировано на 5,8% больше нового бизнеса по сравнению с прошлым годом.

Дело в том, что пока число ИП растет – уже около 4,64 млн (+7,18%), количество юридических лиц в секторе МСП сокращается: минус 2,82%, до 2,2 млн. Еще интереснее это выглядит в динамике: число ликвидаций в секторе МСП год к году выросло на 11%.

То есть рост, по-видимому, связан не с новым бизнесом, а с переходом из самозанятости в ИП, в том числе из-за давления ФНС. Также это может быть следствием дробления бизнеса, чтобы не выходить за пороги НДС.

Что будет, если пустить ситуацию с МСП на самотек?

Ответ очевиден – доля МСП схлопнется.

В российской экономике сегодня каждая пятая компания является малым или средним бизнесом. Это и так не самая большая доля. Но если учесть, что именно МСП обеспечивает занятость примерно 31 млн человек и формирует основу среднего класса, ситуация становится еще неприятнее.

Без МСП рынок быстро концентрируется в руках крупных игроков, которые начинают диктовать условия и фактически «закрывают вход» новым участникам.

И, наконец, инновации. Большинство новых идей, продуктов и гибких решений рождается именно в малом бизнесе. Просто потому, что он быстрее реагирует и не скован громоздкой структурой.

Как помочь малому бизнесу?

В идеале – снизить налоги, проверки и штрафы, дать бизнесу спокойно работать, в том числе и онлайн, снизив блокировки ресурсов до необходимого минимума. И, конечно, не лишать МСП господдержки – иначе мы так и не дойдем до запланированных 32,5% доли малого и среднего бизнеса в ВВП.

Оригинал


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте молодой мужчина устроил стрельбу возле бара. Его задержала полиция 464
  2. ​С заботой о тех, кто защищает Родину: как Отделение СФР по ХМАО – Югре поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО 415
  3. Бывшие владельцы «Корпорации СТС» пытались вернуть изъятые активы в апелляции, но суд им отказал 392
  4. ​Российские тюрьмы вошли в топ-3 по качеству госуслуг 392
  5. ​В ХМАО вырос спрос на вахтовиков: чаще всего ищут сварщиков и разнорабочих 379
  6. Этот день символизирует становление и развитие демократических традиций 375
  7. Замгубернатора Югры планирует избираться в окружную думу 350
  8. ​В Сургуте прошли прослушивания в ГИТИС − абитуриенты получили шанс поступить без поездки в Москву 349
  9. Сургутская автоинспекция напомнила пользователям электросамокатов о новых правилах и штрафах 335
  10. ​Когда ждать пенсии и пособия в мае: график выплат в Югре 332
  1. ​Александр Моор отметил активность молодежи на акции «Диктант Победы» 1900
  2. ​«Этот звук сирены и голос мы запомнили навсегда»: сотрудник СИА-ПРЕСС, пережившая аварию на Чернобыльской АЭС, поделилась своей историей в эфире у Андрея Малахова 1721
  3. ​«ДК Аврора» или нечто большее? // ONLINE 1462
  4. Высотное и массовое строительство — это прошлый день. Чтобы выйти из кризиса, девелоперам и властям нужно менять подходы 1442
  5. Маша Юшманова: «Я не выбирала Югру. Югра выбрала меня» 1441
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 апреля? // АФИША 1406
  7. Цель деятельности органов местного самоуправления одна − сделать жизнь каждого человека ещё лучше! 1306
  8. В Югре подвели итоги пятилетней работы по народной программе и начали формировать новый план развития 1290
  9. ​Скрытые драйверы биометрии 1236
  10. ​В Сургуте мужчина зарезал жену во время ссоры – его арестовали 1184
  1. ​Лай и гуляй по ГОСТу 9464
  2. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 3854
  3. Анонимные игроки 3608
  4. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 3463
  5. ​Лидия Евлоева: «Физическая активность и питание помогают отсрочить развитие сахарного диабета» 3351
  6. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 3191
  7. ​Лидия Евлоева: «Диабет ‒ это тихий убийца. Человек может чувствовать усталость и даже не подозревать о болезни» 3081
  8. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 3015
  9. ​Татьяна Алфёрова: «В Югре туризм – это история про то, как продать снег и комаров» 2885
  10. ​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время» 2431

