Может ли экономика выжить без малых и средних компаний?

В январе прибыль бизнеса (без учета малого, банков и госучреждений) до налогов упала на 29,1% в годовом выражении. Доля прибыльных компаний снизилась с 67,1% до 62%, а убыточных выросла с 32,9% до 38%.

То есть почти каждая третья компания работает в минус. Среди малого и среднего бизнеса (МСП) о падении выручки говорят 68,7%. Это больше двух третей.

Налоговые поступления от бизнеса и граждан на специальных режимах (МСП) в первом квартале снизились примерно на 22% год к году.

Почему МСП задыхается?

1. Дорогие кредиты и повышение налогов фактически перекрывают доступ к развитию – расширение бизнеса грозит разорением.

– За год число компаний с налоговыми долгами увеличилось на 12%, почти до 440 тысяч. Среди микропредприятий доля таких выросла на 7,8%, малых – на 18,9%, средних – на 35,5%.

– По данным рейтингового агентства НРА, банки по итогам прошлого года получили на 68% больше заявлений о реструктуризации ссуд от МСП, чем годом ранее.

– Поэтому некоторые компании намеренно снижают обороты, чтобы не попасть под НДС и новые долги. О том, к чему это может привести, писали тут.

2. Из-за высокой инфляции бизнесу сложно планировать инвестиции и крупные покупки на несколько лет вперед. Это бьет по заказам и, соответственно, выручке.

3. Отдельная боль – штрафы. Так, даже небольшие просрочки по экологическим платежам могут обойтись в 250-300 тыс. руб., что для микробизнеса часто критично.

4. Просроченная дебиторская задолженность российских компаний в январе впервые достигла 8,2 трлн руб., следует из статистики Росстата. Это эквивалентно 3,8% всей экономики страны. На деле это означает, что заказчики стали чаще задерживать оплату за уже выполненные работы. В итоге возникает кассовый разрыв: работа сделана, денег нет, а обязательства никто не отменял. Для МСП с небольшими оборотами любая задержка оплаты – проблематична.

Почему же число МСП тогда выросло?

По официальным данным, в России уже 6,835 млн малых и средних предприятий. В начале года было зарегистрировано на 5,8% больше нового бизнеса по сравнению с прошлым годом.

Дело в том, что пока число ИП растет – уже около 4,64 млн (+7,18%), количество юридических лиц в секторе МСП сокращается: минус 2,82%, до 2,2 млн. Еще интереснее это выглядит в динамике: число ликвидаций в секторе МСП год к году выросло на 11%.

То есть рост, по-видимому, связан не с новым бизнесом, а с переходом из самозанятости в ИП, в том числе из-за давления ФНС. Также это может быть следствием дробления бизнеса, чтобы не выходить за пороги НДС.

Что будет, если пустить ситуацию с МСП на самотек?

Ответ очевиден – доля МСП схлопнется.

В российской экономике сегодня каждая пятая компания является малым или средним бизнесом. Это и так не самая большая доля. Но если учесть, что именно МСП обеспечивает занятость примерно 31 млн человек и формирует основу среднего класса, ситуация становится еще неприятнее.

Без МСП рынок быстро концентрируется в руках крупных игроков, которые начинают диктовать условия и фактически «закрывают вход» новым участникам.

И, наконец, инновации. Большинство новых идей, продуктов и гибких решений рождается именно в малом бизнесе. Просто потому, что он быстрее реагирует и не скован громоздкой структурой.

Как помочь малому бизнесу?

В идеале – снизить налоги, проверки и штрафы, дать бизнесу спокойно работать, в том числе и онлайн, снизив блокировки ресурсов до необходимого минимума. И, конечно, не лишать МСП господдержки – иначе мы так и не дойдем до запланированных 32,5% доли малого и среднего бизнеса в ВВП.

