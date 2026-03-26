Вчера в СМИ появились новости, которые так или иначе затрагивали девелопера «Самолет».

Сразу поясним: мы полагаем, что опубликованная информация никаким образом не влияет на операционную деятельность компании. Проще говоря, «Самолет» как работал, так и продолжит работать, реализовывая недвижимость.

Сама компания также выступила с заявлением, развеяв лишние слухи и опасения.

Акции на этом фоне потеряли порядка 4%. Нам кажется, что реакция инвесторов чрезмерно эмоциональна. К сожалению, «Самолет» в последнее время попадает в новостной поток все чаще. Поэтому участники рынка столь негативно оценивают любое событие, даже если оно никаким образом не сказывается на бизнесе девелопера.

Облигации отреагировали намного сдержаннее. Возможно, недаром говорят, что рынок облигаций умнее акций. В наших стратегиях мы сохраняем позиции по активам «Самолета».

