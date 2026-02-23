Поздравление председателя Думы Сургута Александра Олейникова с Днем защитника Отечества

Уважаемые сургутяне!

Сегодня мы чествуем всех, кто отстаивает интересы нашей страны на полях сражений – кадровых офицеров, добровольцев, мобилизованных, волонтеров, которые помогают участникам специальной военной операции. Все они проявляют силу духа, волю и безграничную смелость!

Этот праздник является важным событием в истории нашей страны, символизируя мужество, стойкость и преданность своей Родине. Сегодня особенно важно помнить о тех, кто стоял на страже ее границ, защищал мир и покой мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и самоотверженно защищает Россию сегодня!

Подвиг и мужество защитников Отечества – пример настоящего патриотизма и гордости за свою страну. Мы должны помнить, что всегда, а в особенности сейчас, каждый из нас несет ответственность за нашу могучую и великую страну, за будущее России!

С праздником!