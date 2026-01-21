На примере ж/д вокзала Сургут должен понять, что старые здания надо спасать

Кажется, теперь даже для самых упертых становится очевидным – правы были сторонники сохранения сургутского ж/д вокзала. Кому-то он казался говном, причем старым, страшным и неудобным. Но его можно было отмыть, подчистить, подсветить, перетряхнуть техническую и логистическую начинку, проложить подземные и/или надземные проходы к путям (с эскалаторами), и уже сегодня в Сургуте был бы вокзал не хуже многих, а то и лучше. В итоге его бы лет через 10-15 признали памятником архитектуры, и вопросы бы отпали сами собой. А теперь у Сургута ни старого вокзала нет, ни нового не будет в ближайшей перспективе. А какой будет – вообще непонятно.

Это урок, который нужно осмыслить. Если у какой-то власти внезапно появится желание снести какое-то здание, построенное более чем 20 лет назад, и имеющее ценность большую, чем бетонная коробка, то нужно взять ладошки свои загребущие, положить их под свою задницу и сесть на стул. И в таком положении задуматься – нужно ли это здание сносить? А потом позвать свою активную общественность, и спросить – нужно ли сносить? А потом обратиться к экспертам федерального уровня, и еще раз спросить – нужно ли сносить? И если только все скажут «да» – тогда еще раз подумать, и уже после этого может быть сносить.

И даже если сверху (с округа, с федерации, с РЖД или общества ненавистников старых зданий) будут стучать копытом и требовать сравнять все с землей – подключать свою общественность, прессу, организации, и отстаивать. До последнего. Можно даже при этом качать головой, мол, вы только посмотрите, какие эти люди требовательные – вот надо им спасти «Аврору», Дом пионеров, «Вершину», последний балок (нужное подчеркнуть), не можем же мы вот так наплевать на волю народа. И сохранять, вопреки всему.

В самом крайнем случае – законсервировать здание по-человечески (только не как с «Авророй» было, а нормально) и замотать вопрос до лучших времен. Авось, придут еще люди с такими головами и деньгами, которые все сделают. Но сохранить.

Не знаю, кому это я сейчас рассказываю, но, может, кто услышит.