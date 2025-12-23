Главный вопрос о послании Руслана Кухарука — получится ли исполнить экономические планы

Послание Руслана Кухарука лаконичное, но вместе с тем емкое. Этого не отнять. И при этом позитивное, что в наше время полностью соответствует директивам АП: больше позитивных новостей и упор на стабильность. Не сгущать красок.

Вместе с тем реальные успехи есть — и это правда. В условиях растущего дефицита бюджета губернатор обещает ввести в эксплуатацию долгострои, увеличить количество мест в колледжах, ввести новые выплаты молодым семьям, жителям арктической зоны и т. д. Но если в социальной сфере позитивный настрой губернатора вполне обоснован, то в части экономики есть вопросы.

Две самые важные новости — сохранить добычу на уровне 40% от общероссийской и вступить в конкурентную борьбу за строительство дата-центров с другими северными регионами — потребуют исключительных усилий с непредсказуемым результатом.

Так, добыча в округе, по данным все того же НИИ Шпильмана, падает с конца 2000-х. На пике, в 2008 году, добыча составляла более 278 млн тонн в год, а в этом году добудут 212. То есть значительное падение было и во вполне тучные годы, а значит, оно зависело не только от конъюнктуры рынка, но и от более серьезных факторов, а именно — от истощения запасов югорских месторождений. Трудноизвлекаемой нефти больше, она дороже; компании переориентируются на новые месторождения, а они — в других регионах: Восточная Сибирь, Приморский и Арктический шельфы. Добыча в этих регионах увеличивается постоянно, и вряд ли власти ХМАО способны на это повлиять.

Также непросто и с дата-центрами, так как холодных регионов у нас много, и часть из них тоже энергопрофицитные (хоть и не настолько, как ХМАО). В том числе и находящиеся в европейской части страны: Мурманск, Коми, Пермь и т. д.

Поэтому послание губернатора порождает закономерный вопрос: обоснован ли оптимизм в части экономики? Пока трудно сказать.

