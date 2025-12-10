Поздравление главы Сургута Максима Слепова с 95-летием Югры

С Днём рождения, Югра!

Наш регион празднует сегодня 95 лет со дня основания.

Югра по праву гордится своей древней историей, трудовым подвигом его жителей, преобразовавших край в энергетический центр России. Югра – уникальное сочетание национальных традиций и технологических инноваций, богатства природы и щедрости души.

Вклад Сургута и его жителей в развитие экономики и социальной сферы города, региона, страны заслуживает самой высокой оценки.

В преддверии юбилея Югры вручил сургутянам федеральные, региональные и городские награды. Школьникам, достигшим особых успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности – их первые паспорта граждан Российской Федерации.