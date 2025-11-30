Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жительниц округа с Днем матери

Самый дорогой человек для каждого ребенка – это мама. Она помнит наши первые шаги, волнуется, надели ли мы шапку, и искренне радуется самым маленьким нашим победам.

А ведь за этой любовью так много незаметного, но бесценного. Бессонные ночи, терпеливые объяснения домашнего задания и бесконечные тревоги. Мама учит главному не словами, а своей жизнью. Все лучшее, что есть в нас – это ее отражение.

Дорогие мамы! В этот день хочется сказать вам просто: спасибо! За ваши теплые объятия, за вашу поддержку, за вашу мудрость. Сегодня все цветы, улыбки и теплые слова для вас. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бесконечной гордости за своих детей!

С праздником!