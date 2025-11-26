Снегоплавильную технику в Югре может купить округ – сразу для нескольких муниципалитетов

В СМИ уже написали о снегопаде, последствия которого в Сургуте разгребает рекордное количество техники. В принципе, по центральным улицам это видно. Администрация традиционно пишет, что по поводу уборки снега во дворах – это не к ним, а к управляющим компаниям. Жители, конечно, тоже понимают: снегоуборочная техника, скорее всего, подрядная. И администрация и управляющие компании обращаются к одним и тем же организациям, которые этим занимаются. Поэтому логично, что в первую очередь будут чистить основные дороги – для города по заказу администрации, только потом – дворы.

Впрочем, вряд ли проблемы с чисткой и вывозом снега возникнут в декабре/январе. А вот в феврале – возможно. Как в прошлом году было, когда еще место снежных полигонах закончилось.

Конечно, из опыта что-то где-то рассчитано и спланировано, но вопрос о полигоне со снегоплавильной установкой, наверняка, возникнет снова. И этот вопрос, возможно, даже не городского уровня, а окружного. Если в Сургуте много снега, наверняка, и Нефтеюганске много снега. И такой объект вполне мог бы работать на несколько муниципалитетов.

Нет?

