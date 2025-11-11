Нина Никифоровна Парфенова навсегда в нашей памяти

С Ниной Никифоровной Парфёновой мы, филологи 781-й и 782-й групп, познакомились на втором курсе, когда стартовала дисциплина «Древнерусский язык». Предмет был, конечно, непростой, но новый для нас преподаватель излучал уверенность: это нам точно под силу.

С ее помощью мы действительно одолели и древнерусский, и, в дальнейшем, историческую фонетику с грамматикой ‒ не в последнюю очередь благодаря стилю общения. На своих занятиях Нина Никифоровна удивительно гармонично сочетала достаточно жесткую требовательность преподавателя и простоту старшего коллеги: можно было получить от нее «пару» за неправильно выполненное задание и тут же спокойно, едва не за чашкой чая, обсудить и эту самую «пару», и то, что к ней привело, и далее ‒ вплоть до глобальных вопросов языкознания.

Думаю, за образом профессора, погруженного в эти вопросы, все видели человека неравнодушного, чуткого, остроумного и бесконечно эрудированного: именно такой осталась в моей памяти Нина Никифоровна Парфенова.