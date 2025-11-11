Габриэль Шанель гастролирует в Сургутском районе

Осенью Сургутский театр стал частым гостем в населенных пунктах района. Друг за другом зрителей удивляли яркими, крупными постановками: белоярцев ‒ драмой «Анджело», жителей Лянтора ‒ моноспектаклем «Сама. Коко Шанель». Впереди ‒ новые сцены, новые зрители.

Неделю назад Сургутский театр побывал в Лянторе ‒ впервые в этом году. Жителям города повезло. Спектакль о модельере-легенде Габриэль Шанель для них показали в большом зале, хотя обычно для него используют камерную сцену. Спектаклю только два года, но у него насыщенная гастрольная история. Весной его показывали в Москве. В Центральный дом актера на Арбате пришло столько зрителей, что смотрели и стоя, и даже сидя на полу. Год назад спектакль с овациями приняли на Всероссийском фестивале моноспектаклей «ЧАТ» в Омске. Для участников действа играть в Лянторе было не менее ответственно, чем в городах-миллионниках.

Актриса, автор инсценировки спектакля «Сама. Коко Шанель» Дарья Дзюненко признается, что лянторцы были очень открыты:

«Во время спектакля я от имени Габриэль провоцирую зрителей на диалог, чтобы они оказались еще ближе к героине. Так, когда я начинаю экспериментировать с фасоном платья, подкалывая ткань на манекене, я обращаюсь к залу: что сделать, чтобы платье стало удобнее и не смотрелось, как толстый карандаш? Смекалистый зритель сразу предполагает, что все дело в длине платья. На показе в Лянторе, когда я вновь обратилась к публике с вопросом: «Но что не так?» ‒ возникла небольшая дискуссия среди зрителей, и прозвучал самый неожиданный за всю историю спектакля ответ. Женщина из центра зала, напряженно вглядываясь в платье и не понимая, почему к нему придираются, сказала: «Да все так!» Этот ответ вызвал у лянторцев искренний добрый смех».

Обычно после спектакля «Сама. Коко Шанель» зрителей как магнитом тянет к Дарье, они окружают ее, дарят цветы, просят о совместном фото, адресуют слова восхищения и вопросы. Так рождается спонтанная творческая встреча. Лянтор не стал исключением. Одна из зрительниц, например, спросила: «Сложно ли было выучить так много текста?»

«Так как я сама писала инсценировку к спектаклю, изучив множество источников, то, когда приступила к запоминанию, оказалось, что уже почти все знаю наизусть, мне оставалось только присвоить текст, произнося его от имени героини», ‒ объяснила Дарья Дзюненко.

В числе зрителей была и руководитель клубного формирования лянторского ДК «Нефтяник» Оксана Симакова, по образованию, кстати, режиссер театрализованных представлений. Наша собеседница не скрывала восторга:

«На протяжении всего спектакля я тихонько говорила: «Браво, браво, браво...» Почему тихонько? Да чтобы не нарушить тишину в зале. Все зрители смотрели спектакль очень внимательно, боясь упустить даже короткую реплику актрисы… С первого появления Коко очаровала меня. Как точно актриса Дарья вжилась в образ! Было видно, насколько тонко актриса чувствовала и передавала нюансы характера героини в разные периоды ее жизни. Взгляд, жесты, мимика ‒ все было наполнено смыслом. Перевоплощения из образа молодой Коко в Шанель в возрасте ‒ просто поразило, это шедеврально! Вместе с героиней спектакля я пережила все испытанные ею чувства: смеялась, грустила и восхищалась! Спасибо огромное всем, кто работал на этим прекрасным спектаклем».

Публику покорила и виртуозная игра концертмейстера Леонида Гашева ‒ благодаря его музыкальному вкусу и таланту зритель погружается в атмосферу эпохи Шанель. Поражает зрителей работа художника по костюмам Татьяны Хаевой. Мало кто догадывается, что молниеносные, но сложные (в костюмах множество деталей) переодевания актрисы за кулисами выполняются в шесть рук.

Наверняка мадемуазель Шанель еще вернется в поселения Сургутского района в следующем году. А в этом Сургутский театр ждет зрителей Федоровского 14 ноября на концерт «Квартирник» (12+) от бэнда Сургутского театра и Сергея Щербакова.