Председатель Думы Сургута Александр Олейников поздравил горожан с Днем народного единства

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

В этом году исполняется двадцать лет, как мы широко стали отмечать событие четырехсотлетней давности, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Этот праздник – дань уважения ко всем, кто когда-то спас Россию, самоотверженно отстаивая ее суверенитет. Это были люди разных национальностей и конфессий, потомки которых сегодня героически защищают интересы нашей страны.

Патриотизм, единство, справедливость и сплоченность – в генетическом коде нашего многонационального народа!