ЦБ опустил ставку на полпроцента, но экономику это не спасет

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Сигнал остался нейтральным, ненаправленным. То есть ЦБ не готов давать сигнал о снижении ставки в декабре.

Рассматривали три варианта: 16%, 16,5% и 17%. Дискуссия шла относительно оценок устойчивой инфляции. Те, кто был за 17%, утверждают, что за вычетом разовых факторов цены растут темпами по 6% в год. Сторонники самого мягкого решения на столе (16%) утверждали, что устойчивый рост цен составляет 4%.

Также дискуссия шла о том, будет ли повышение НДС, утильсбора, рост цен на топливо разовыми факторами для инфляции или будут вторичные эффекты через повышение инфляционных ожиданий. Выбрали компромиссный вариант.

Вообще, все это не слишком весело. Реальная ставка все равно крайне высокая – до экстремальности. Экономика заморожена. Курс, опять же, слишком крепок, в том числе и из-за высокой ставки. Короче... грустно.

Прогноз по ключевой ставке в среднем в 2025 г. составил 19,2%. Перевожу на русский язык:

Это означает, что с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5%. Поясню: 16,5% – это неизменная ставка; 16,4% – это снижение на 0,5 п. п. в декабре. А вот снижение на 1 п. п. не входит в прогноз: это уже средняя ставка 16,3%.

То есть даже если инфляция пойдет на посадку, ЦБ это пока не слишком успокоит.

На пресс-конференции глава ЦБ подчеркнула, что прогноз по ставке на этот год предполагает, как неизменную ставку, так и ее снижение. При этом снижение ставки не предопределено.

Прогноз макропараметров сдвинулся в сторону стагфляции. Это совсем грустно.

– Прогноз по инфляции в 2026 г. расширен вверх до 4,0-5,0% против 4,0% ранее.

– А вот прогноз по экономике, наоборот, ухудшен для 2025 г. Годовой прирост в 4 кв. 2025 г. теперь прогнозируют -0,5-0,5%, а ранее было 0-1%. То есть теперь сокращение экономики по итогам четырех кварталов – это вполне себе базовый сценарий.

– Если добавить в этот компот еще и курс рубля вкупе с жесткой ставкой... так себе компотик получается.

Вообще, комбинация из стагнирующей экономики при высокой инфляции – это и есть стагфляция, вызванная негативными шоками предложения.

Правда, я лично все же не вижу, хоть убейте, эту «высокую» инфляцию. А вот задыхающуюся и замороженную экономику вижу. И еще как.

В такой ситуации ЦБ приходится выбирать: поддерживать экономику или бороться с инфляцией. Сейчас Банк России пытается пройти меж двух огней.

Мое мнение – экономику надо спасать. Понижение ставки и, главное, конкретный сигнал на смягчение успокоит многих, ослабит рубль и даст в итоге глоток свежего воздуха системе. Впрочем... у ЦБ свои приоритеты.

Также на пресс-конференции прозвучало: Банк России видит, что происходит ухудшение положения малого и среднего бизнеса. Ну а как можно этого не увидеть-то? Сначала надо иметь реальную ставку на уровне 9% годовых, а потом выражать озабоченность по поводу судьбы малого бизнеса.

Между тем, увы, это дежурная фраза. У ЦБ нет инструмента отдельно для МСП. Скорее всего, будут пытаться пройти по грани рецессии ради борьбы с инфляцией. Боюсь только, грань эта... штука, ой, творческая. И пройдет она там, где многим бизнесам явно не поздоровится.

Итог: ЦБ снизил ставку, чтобы не вызвать переохлаждения экономики. Между тем повышение прогноза по ключевой ставке направлено на то, чтобы у участников рынка не возникло ощущение скорого снижения ставок. Короче говоря, по мнению ЦБ, такая стратегия позволит избежать активизации кредитной активности. По мне – лучше бы сделали все наоборот. А так... и снижение вышло на копейку, и никого не порадовало. А вот надежды... надежды, похоже, несколько поубавили.

Ну а теперь главное.

Поскольку рынок понял – дешевых денег не будет еще долго, то:

Пересматриваем прогноз по индексу RGBI на конец года. Увы... о 120-121 придется пока забыть. Думаю, в лучшем случае 116-117.

Значит, облигации все равно будут актуальны. Просто темпы роста их цен будут более скромными.

Ну и... рынок акций. Даже отсутствие явного прогресса компенсировалось некими надеждами на поддержку со стороны ЦБ. Так что теперь больше надеемся на мирный процесс.

P. S. Меня все же гложет вопрос: почему, черт возьми, нужно во имя 4,5-5% инфляции жертвовать экономикой? Может, лучше у нас инфляция не 5,6-6% будет, а 6,5-7%? Но экономика будет себя принципиально лучше чувствовать.

